Разработка Clair Obscur: Expedition 33 в большой компании заняла бы 25 лет, - создатель игры

И это если бы такой игре вообще дали зелёный свет, добавляет Гийом Броше

Гийом Броше мог бы спокойно остаться в Ubisoft и делать презентации для чужих проектов. Но вместо этого он ушёл, собрал собственную студию и через несколько лет выпустил Clair Obscur: Expedition 33, сейчас это одна из самых высокооценённых игр 2025 года.

Почему не предложил игру Ubisoft? Потому что вряд ли бы дали добро. В интервью французскому ютуберу Pouce Cafe Броше объяснил: оригинальные серии, необычные идеи и авторские сюжеты - это всегда риск, и в крупных студиях такие вещи почти не одобряются. Чтобы дойти до стадии питча, нужно быть кем-то вроде креативного директора с двадцатилетним стажем и надёжной историей успехов. У новичков шансов почти нет.

По его словам, на проект вроде Expedition 33 в большой компании ушло бы 25 лет. Не потому что сотрудники плохо работают, а потому что бюрократия. На каждое решение - комитет. На каждый поворот - согласование. И никакой атмосферы.

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Sandfall Interactive - это 25 человек в Монпелье, офис с садом и игра в петанк на обеде. Игра получилась не только благодаря финансам или таланту, а из-за атмосферы. Такой настрой в больших компаниях почти невозможен.

Сам Броше признаёт: создать студию с нуля - боль и выгорание. Это бессонные ночи, куча отказов и минимум отпусков. Но результат стоит того: Clair Obscur оказалась не просто хорошей игрой, а примером того, как храбрость, дисциплина и немного наглости могут пробить любые шаблоны.

Ранее мы рассказывали, что Эммануэль Макрон поздравил разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 с успехом игры. Президент Франции отметил дерзость студии Sandfall Interactive.

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