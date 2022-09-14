Восьмая часть выйдет только на текущем поколении консолей.

На шоу State of Play Bandai Namco Studio и Bandai Namco Entertainment анонсировали Tekken 8 — продолжение знаменитой серии файтингов. Зрителям показали сюжетный трейлер с битвой между двумя знаменитыми персонажами франшизы.

Ролик демонстрирует бой с участием отца и сына — Казуи Мишимы и Дзина Кадзамы соответственно. Оба бойца применяют разные приемы: бьют руками и ногами, совершают апперкоты, выполняют круговые атаки ногами и специальные приемы. А в финале битвы Кадзама окутал себя красной энергией и нанес мощный удар снизу вверх, который отправил противника в полет.

О реализации ролика высказался исполнительный продюсер и директор Bandai Namco Studio Кацухиро Харада: "Этот трейлер был взят непосредственно из определенной части сюжетного режима текущей незавершенной игры Tekken 8 на PlayStation 5. Другими словами, все модели персонажей, фоны и эффекты — те же самые, что используются в игре. Хотя эти кадры были сняты в сюжетном режиме, это не заранее смонтированный ролик, сделанный для трейлера, а скорее рендеринг в реальном времени, работающий со скоростью 60 кадров в секунду, подобно тому, как это происходит в игровом режиме "противостояние".

Проще говоря, в похожем формате будут происходить бои в Tekken 8, если исключить кинематографические вставки. Проект исполняется при 60 FPS и в нем будет сюжетный режим.

Другие подробности Tekken 8

Показанная сцена с участием Казуи Мишимы и Дзина Кадзамы очень важна для развития истории, но понять ее суть пользователи смогут уже после релиза файтинга.

В игре появятся динамические задники. На арене, которая присутствует в трейлере, демонстрируются волны, смерчи и танкер. Последний постепенно разрушается по ходу боя. Разработчики все еще трудятся над этим аспектом, чтобы улучшить его до релиза.

Tekken 8 выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, точная дата запуска неизвестна.

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