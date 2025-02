"Теперь Геральт действительно стал частью моего голоса, и я просто переключаюсь на него. Например, когда мою посуду", - Даг Кокл.

Даг Кокл снова вернулся к роли Геральта в анимационном фильме The Witcher: Sirens of the Deep, который вышел на Netflix. Для поклонников трилогии CD Projekt Red его голос давно стал неотъемлемой частью образа ведьмака, а теперь Коклу впервые пришлось поработать в рамках экранизации от Netflix.

Актёр признался PC Gamer, что вновь озвучить Геральта было приятно, но в этот раз задача оказалась сложнее. По его словам, режиссёры требовали сделать персонажа более эмоциональным, заставляя ведьмака выражаться громче и экспрессивнее.

Кокл даже вспоминает забавный момент, когда его попросили повысить голос, а он в ответ воскликнул: "Геральт не кричит!". В итоге пришлось искать баланс, чтобы сохранить привычный образ и при этом подстроиться под новый формат.

Сам Кокл настолько привык к этой роли, что иногда ловит себя на том, что говорит голосом ведьмака в повседневной жизни:

"Могу мыть посуду и вдруг сказать что-то вроде: 'Этот стакан надо помыть', и осознаю, что говорю как Геральт".

The Witcher: Sirens of the Deep основан на одном из рассказов Анджея Сапковского и предлагает новую историю о приключениях Геральта и Лютика. В проекте также приняли участие актёры сериала Netflix, включая Джоуи Бэти и Аню Чалотру.

Ранее Даг Кокл рассуждал, почему "Ведьмак 3" всё ещё популярен даже спустя почти 10 лет после релиза. По мнению актёра, проект CDPR стал новой вехой в игровой индустрии.

