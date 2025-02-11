Есть официальные украинские субтитры.

На сервисе Netflix состоялась премьера анимационного фильма "Ведьмак: Сирены глубин". Лента идет полтора часа и включает украинские субтитры.

"Сирены глубин" – это адаптация рассказа "Немного жертвенности" из книги Анджея Сапковского "Меч Предназначения". Он про то, как ведьмак Геральт помогал князю, полюбившему сирену, и встретил девушку-барда Эсси Давен.

Действия ленты разворачиваются между пятым и шестым эпизодами первого сезона "Ведьмака". Несмотря на сериальные образы героев, к озвучке Геральта вернулся Даг Кокл, официальный голос героя в играх CD Projekt RED. Роли остальных персонажей исполнил сериальный каст.

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В первых обзорах "Ведьмак: Сирены глубин" называют "приятным", но не запоминающимся проектом. Благодаря озвучке Кокла мультфильм может понравиться фанатам игровой вселенно, но экшен-сцены иногда выглядят странновато.

Ведьмак Сирены Глубин трейлер