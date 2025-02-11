На сервисе Netflix состоялась премьера анимационного фильма "Ведьмак: Сирены глубин". Лента идет полтора часа и включает украинские субтитры.
"Сирены глубин" – это адаптация рассказа "Немного жертвенности" из книги Анджея Сапковского "Меч Предназначения". Он про то, как ведьмак Геральт помогал князю, полюбившему сирену, и встретил девушку-барда Эсси Давен.
Действия ленты разворачиваются между пятым и шестым эпизодами первого сезона "Ведьмака". Несмотря на сериальные образы героев, к озвучке Геральта вернулся Даг Кокл, официальный голос героя в играх CD Projekt RED. Роли остальных персонажей исполнил сериальный каст.
В первых обзорах "Ведьмак: Сирены глубин" называют "приятным", но не запоминающимся проектом. Благодаря озвучке Кокла мультфильм может понравиться фанатам игровой вселенно, но экшен-сцены иногда выглядят странновато.
Ведьмак Сирены Глубин трейлер
Что касается игровой вселенной "Ведьмака", то главной героиней новой игры, как уже известно, станет Цири, а Геральту будет отведена важная роль второго плана. Над The Witcher 4 работают ветераны студии, но раньше 2027 года игру ждать не стоит.
Также в разработке находится полноценный, "сделанный с нуля", ремейк первого "Ведьмака". Над ним трудится польская студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". Вероятнее всего, до релиза пройдет не менее двух лет.