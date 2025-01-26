Игра стала новой вехой в игровой индустрии, считает Даг Кокл.

Почти десять лет спустя после выхода The Witcher 3 игра продолжает оставаться невероятно популярной.

Это, похоже, совсем не удивляет Дага Кокла, актёра, подарившего голос Геральту из Ривии. В интервью для GamesRadar он рассказал, почему считает третью часть одной из самых значимых игр в истории.

"Это была веха в разработке игр по многим причинам: качество анимации, геймплей, визуал, звуковой дизайн, сюжет, сценарий, всё это было потрясающим в 2015 году, и остаётся таким до сих пор".

Особое внимание актёр уделяет сюжету и тому, как игра погружает игроков в свой мир. "Я думаю, что с момента выхода Ведьмак 3 очень мало игр смогли достичь такого уровня погружения, какого эта игра добилась в 2015 году".

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Кроме того, Кокл отмечает влияние игры на популяризацию оригинальных романов Анджея Сапковского. "Эта игра сделала книги доступными для широкой аудитории. Люди, которые даже не знали о существовании этого мира, теперь влюбились в него".

С таким отношением к миру Ведьмака неудивительно, что Кокл вновь вернулся к роли Геральта в грядущем проекте Netflix "Ведьмак Сирены Глубин": "Это богатый и невероятный мир. Именно это сделало его важным и культовым тогда, и делает таким сейчас".

Ранее мы рассказывали, что Даг Кокл получил выговор от CD Projekt RED за раскрытие факта, что Геральт появится в "Ведьмак 4".

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