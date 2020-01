В PS Store появились праздничные скидки на подписку PS Plus

Еще 70 игр и дополнений получили скидки. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

В магазине цифровой дистрибуции PS Store можно приобрести подписку на сервис PS Plus со скидкой в 25%. Так 12-месячная подписка обойдется владельцам PS4 в 1386 грн.

Также еще 70 игр и дополнений получили скидки в рамках новогодней распродажи в PS Store. Теперь общее число игр и дополнений со скидками составляет 1105. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Deus Ex: Mankind Divided – 142 грн (скидка 85%)

Magicka 2: Special Edition – 162 грн (скидка 75%)

The Division 2 Gold Edition – 649 грн (скидка 75%)

Call of Duty: Infinite Warfare – 659 грн (скидка 70%)

Doom (2016) – 194 грн (скидка 70%)

Watch Dogs 2 – 499 грн (скидка 68%)

Just Cause 4: Complete Edition – 699 грн (скидка 65%)

«Ведьмак 3: Дикая Охота» GOTY – 499 грн (скидка 63%)

Detroit: Become Human (в комплекте с Heavy Rain) – 419 грн (скидка 61%)

Street Fighter 5 – 259 грн (скидка 60%)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 719 грн (скидка 60%)

Battlefield 5 – 649 грн (скидка 59%)

GTA 5 Premium Online Edition – 499 грн (скидка 58%)

Borderlands 3 Deluxe Edition – 1649 грн (скидка 34%)

Как ранее сообщал УНИАН, 7 января владельцы подписки PS Plus получат Uncharted: The Nathan Drake Collection – сборник из трех игр, переизданных для PS4: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves и Uncharted 3: Drake’s Deception. Также по подписке игрокам дадут Goat Simulator. В данный момент подписчикам PS Plus доступны декабрьские игры – Titanfall 2 и Monster Energy Supercross - The Official Videogame.