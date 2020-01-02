В январе подписчики PS Plus получат на две игры больше
В январе подписчики PS Plus получат не две, а сразу четыре игры. Это Goat Simulator и трилогия Uncharted: The Nathan Drake Collection. Соответствующую информацию сообщила компания Playstation.
Январские игры по подписке PS Plus
Что такое Uncharted: The Nathan Drake Collection
Uncharted: The Nathan Drake Collection – это сборник из трех игр: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves и Uncharted 3: Drake’s Deception. Все три части являются переизданием для PS4 и рассказывают о приключениях искателя сокровищ Нэйтана Дрейка.
Что такое Goat Simulator
Goat Simulator – это симулятор козла. В нем игрок управляет козлом, цель которого нанести наибольший урон окружающему миру. Изначально разработчики представили шуточный прототип, но он так понравился геймерам, что в итоге симулятор козла был выпущен, как полноценная игры на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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Получить обе игры по подписке можно будет уже 7 января. А пока подписчикам PS Plus будут доступны декабрьские игры – Titanfall 2 и Monster Energy Supercross - The Official Videogame.