В январе подписчики PS Plus получат на две игры больше

Трилогия Uncharted и симулятор козла станут доступны владельцам PS4 уже 7 января.

В январе подписчики PS Plus получат не две, а сразу четыре игры. Это Goat Simulator и трилогия Uncharted: The Nathan Drake Collection. Соответствующую информацию сообщила компания Playstation.

Январские игры по подписке PS Plus

Что такое Uncharted: The Nathan Drake Collection

Uncharted: The Nathan Drake Collection – это сборник из трех игр: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves и Uncharted 3: Drake’s Deception. Все три части являются переизданием для PS4 и рассказывают о приключениях искателя сокровищ Нэйтана Дрейка.

Что такое Goat Simulator

Goat Simulator – это симулятор козла. В нем игрок управляет козлом, цель которого нанести наибольший урон окружающему миру. Изначально разработчики представили шуточный прототип, но он так понравился геймерам, что в итоге симулятор козла был выпущен, как полноценная игры на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Получить обе игры по подписке можно будет уже 7 января. А пока подписчикам PS Plus будут доступны декабрьские игры – Titanfall 2 и Monster Energy Supercross - The Official Videogame.