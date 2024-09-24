Во время солнечного максимума вспышки на Солнце могут происходить несколько раз в день.

Корональные выбросы массы - или взрывные ускорения плазмы и магнитного материала от Солнца - могут быть достаточно сильными, чтобы нарушить магнитосферу Земли. Как пишет The Hill, они вызывают геомагнитные бури, достаточно мощные, чтобы вызвать как северное сияние, так и масштабные сбои в телекоммуникациях.

Однако может ли корональный выброс массы действительно уничтожить жизнь на Земле?

Нет, по словам экспертов, не может. Но сильный шторм все равно может иметь разрушительные последствия.

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Могут ли солнечные бури вызвать "интернет-апокалипсис"?

Корональные выбросы массы, или сокращенно корональные выбросы массы, наблюдаются примерно раз в неделю во время солнечного минимума (менее активной фазы Солнца) и до нескольких раз в день во время солнечного максимума. Но, как пишет издание, редко когда корональный выброс массы влияет на повседневную деятельность жителей Земли. Также "не считается возможным", что корональный выброс массы уничтожит жизнь на нашей планете.

"Земля очень хорошо защищена нашей атмосферой и нашим защитным магнитным барьером", - говорит Шон Даль, прогнозист из Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (SWPC).

Однако это не означает, что корональные выбросы массы не могут быть разрушительными или крайне вредными для нашей инфраструктуры.

Считается, что солнечная вспышка в 1859 году спровоцировала корональный выброс массы, который вызвал событие Кэррингтона - геомагнитную бурю, которая считается самой интенсивной в истории. Последствия включали перебои в работе телеграфных служб по всему миру, искры на телеграфных линиях и, в некоторых случаях, вызывали шок у операторов телеграфа и пожары на их станциях.

Также в северном и южном полушариях наблюдались ослепительные полярные сияния, которые освещали небо достаточно, чтобы можно было читать газеты.

Как пишет The Hill, электрические и телекоммуникационные компании сегодня работают над установкой систем для смягчения последствий подобной геомагнитной бури. Но все же такое событие может иметь серьезные последствия, особенно с учетом того, что под угрозой находится больше технологических систем, чем в 1859 году.

"Если бы событие Кэррингтона произошло сегодня, оно имело бы еще более серьезные последствия. Например, широкомасштабные сбои в электроснабжении, постоянные отключения электроэнергии и перебои в глобальной связи", - написала в 2023 году Ванесса Томас, научный писатель NASA. "Такой технологический хаос может парализовать экономику и поставить под угрозу безопасность и средства к существованию людей во всем мире", - добавила она.

К счастью, вероятность того, что корональный выброс массы вызовет шторм такой силы, относительно невелика. Исследования показывают, что такой шторм случается примерно раз в 500 лет. А в исследовании 2021 года, проведенном Калифорнийским университетом, говорится что вероятность события, нарушающего работу интернета, в пределах от 1,6% до 12% за десятилетие.

Тем не менее, человеческая жизнь не находится в прямой опасности от этих солнечных вспышек.

"Самые интенсивные штормы могут нарушить работу технологий (например, спутников в космосе или электросетей на Земле), угрожать здоровью астронавтов в космосе или даже увеличить воздействие радиации на высотные самолеты вблизи полюсов. Однако людям на поверхности Земли не грозит опасность от воздействия солнечных бурь", - говорят в НАСА.

Солнечные вспышки и магнитные бури

Солнечные вспышки - это мощные взрывы энергии на поверхности Солнца, происходящие в его активных зонах, где магнитные поля наиболее напряжены. Эти вспышки сопровождаются выбросом огромного количества излучения и заряженных частиц в космос. В результате такого выброса возникает солнечный ветер - поток частиц, который может достигать Земли.

Когда выбросы заряженных частиц достигают магнитосферы Земли, они взаимодействуют с её магнитным полем, вызывая магнитные бури. Эти бури могут влиять на работу спутников, радиосвязь, навигационные системы, а также приводить к появлению полярных сияний и даже сбоев в электросетях.

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