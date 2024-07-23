Обе вспышки были направлены на нашу планету.

На Солнце за последние несколько дней произошло сразу две вспышки, излучение от которых направлено на Землю. В связи с этим ожидается магнитная буря. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, за последние 3 дня произошло два направленных на Землю корональных выброса массы. Расчетное время прибытия на нашу планету - с конца 23 июля до полудня 24 июля 2024 года.

Ожидается, что магнитная буря будет класса G2, что означает умеренная геомагнитная активность.

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Как сообщается, одна вспышка произошла 21 июля. Кроме того, еще один выброс корональной массы случился 19 июля. Как ожидается, он достигнет Земли примерно в то же время.

Магнитные бури - как защитить здоровье

Считается, что магнитные бури могут негативно влиять на метеочувствительных людей. Чтобы минимизировать их воздействие и защитить здоровье, можно следовать нескольким рекомендациям:

Соблюдение режима дня. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, избегайте переедания и придерживайтесь сбалансированного рациона.

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, избегайте переедания и придерживайтесь сбалансированного рациона. Питьевой режим. Регулярное потребление воды помогает поддерживать нормальное функционирование организма.

Регулярное потребление воды помогает поддерживать нормальное функционирование организма. Избегание стресса. Практикуйте методы релаксации, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения, чтобы снизить уровень стресса.

Практикуйте методы релаксации, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения, чтобы снизить уровень стресса. Физическая активность. Регулярные умеренные физнагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают общую выносливость организма. Это помогает лучше переносить внешние воздействия, включая магнитные бури.

Регулярные умеренные физнагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают общую выносливость организма. Это помогает лучше переносить внешние воздействия, включая магнитные бури. Отказ от вредных привычек. Курение и чрезмерное употребление алкоголя ослабляют организм и делают его более восприимчивым к внешним воздействиям.

Курение и чрезмерное употребление алкоголя ослабляют организм и делают его более восприимчивым к внешним воздействиям. Контроль здоровья. Регулярные медицинские осмотры помогут своевременно выявить и скорректировать возможные проблемы.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам минимизировать негативное воздействие магнитных бурь на ваше здоровье и сохранить хорошее самочувствие.

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