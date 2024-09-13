13 и 14 сентября магнитная буря продолжатся.

На Солнце произошла вспышка, из-за которой 12 числа на Земле началась сильнаямагнитная буря.

Как сообщает The Watchers, корональный выброс массы произошел 8 сентября, а уже 12 числа выброс достиг нашей планеты, из-за чего жители многих стран наблюдали полярное сияние.

Снимки свечения в небе публикуют жители Канады, США, России, а также многих европейских стран.

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Как сообщается, солнечная активность была на высоком уровне в течение последних 36 часов. За это время ткже произошло несколько новых заметных солнечных вспышек.

Издание сообщает, что два корональных выброса массы все еще направляются к Земле, а столкновение ожидается 13 и 14 сентября.

Прогнозируется, что солнечная активность останется на умеренном или высоком уровне, с вероятностью средних и сильных вспышек.

Что такое полярное сияние?

Полярное сияние - это свечение, которое возникает в верхних слоях атмосферы Земли. Это явление происходит, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем планеты. Полярное сияние бывает двух видов: северное (аврора бореалис) и южное (аврора аустралис). Оно окрашивает небо в потрясающие оттенки зелёного, розового, фиолетового и синего, создавая незабываемое зрелище для наблюдателей.

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