В сентябре ожидается несколько магнитных бурь, опасных для метеозависимых людей.

Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за нашей звездой. Они предупреждают о всех опасных явлениях и выбросах энергии на Солнце. В такие дни на Земле могут возникать магнитные бури - возмущения магнитного поля, которые опасны для здоровья. Мы назвали все магнитные бури в сентябре 2024 года. Метеозависимым людям стоит запомнить эти даты.

Когда магнитные бури в сентябре

Первая магнитная буря в сентябре ожидается с 1 по 4 число. Её мощность составит 5-6 баллов. Затем повышенная солнечная активность прогнозируется с 10 по 12 сентября. Сила бури 10 числа достигнет 4 баллов, затем постепенно повысится до 6 баллов. Последняя в месяце геомагнитная буря наступит с 25 по 28 сентября. Она будет продолжительной, но слабой - лишь в самый последний день её мощность поднимется до 5 баллов.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Ученые до конца не выяснили, как магнитные бури влияют на человека. Замечено, что наиболее подвержены негативному влиянию бурь метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины, а также обладатели хронических болезней (особенно сердечно-сосудистой системы).

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Самыми частыми симптомами в дни бурь считаются такие:

головокружение;

тошнота;

головная боль;

боль в мышцах и суставах;

повышенное или пониженное давление;

высокая температура;

бессонница и сонливость;

тревожность, раздражительность;

плохой аппетит;

общая слабость.

В целом во время повышенной солнечной активности чаще возникают инфаркты, мигрени, гипертонические кризы и другие обострения хронических заболеваний. Однако есть люди, которые переносят такие явления без последствий для здоровья.

Как уберечься от магнитных бурь

В опасные периоды метеозависимым людям могут помочь такие рекомендации:

Откажитесь от жареной, острой, жирной, копченой пищи. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, зелени, орехов. Сделайте легкую зарядку, но воздержитесь от тяжелых физических нагрузок. Ограничьте употребление кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков. Проводите больше времени на свежем воздухе, проветривайте комнату на ночь. Не участвуйте в конфликтах и по возможности избегайте стресса. Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

Если самочувствие сильно ухудшилось, то по возможности стоит обратиться к семейному врачу и оформить больничный.

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