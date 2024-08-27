Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за нашей звездой. Они предупреждают о всех опасных явлениях и выбросах энергии на Солнце. В такие дни на Земле могут возникать магнитные бури - возмущения магнитного поля, которые опасны для здоровья. Мы назвали все магнитные бури в сентябре 2024 года. Метеозависимым людям стоит запомнить эти даты.
Когда магнитные бури в сентябре
Первая магнитная буря в сентябре ожидается с 1 по 4 число. Её мощность составит 5-6 баллов. Затем повышенная солнечная активность прогнозируется с 10 по 12 сентября. Сила бури 10 числа достигнет 4 баллов, затем постепенно повысится до 6 баллов. Последняя в месяце геомагнитная буря наступит с 25 по 28 сентября. Она будет продолжительной, но слабой - лишь в самый последний день её мощность поднимется до 5 баллов.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Ученые до конца не выяснили, как магнитные бури влияют на человека. Замечено, что наиболее подвержены негативному влиянию бурь метеозависимые и пожилые люди, беременные женщины, а также обладатели хронических болезней (особенно сердечно-сосудистой системы).
Самыми частыми симптомами в дни бурь считаются такие:
- головокружение;
- тошнота;
- головная боль;
- боль в мышцах и суставах;
- повышенное или пониженное давление;
- высокая температура;
- бессонница и сонливость;
- тревожность, раздражительность;
- плохой аппетит;
- общая слабость.
В целом во время повышенной солнечной активности чаще возникают инфаркты, мигрени, гипертонические кризы и другие обострения хронических заболеваний. Однако есть люди, которые переносят такие явления без последствий для здоровья.
Как уберечься от магнитных бурь
В опасные периоды метеозависимым людям могут помочь такие рекомендации:
- Откажитесь от жареной, острой, жирной, копченой пищи. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, зелени, орехов.
- Сделайте легкую зарядку, но воздержитесь от тяжелых физических нагрузок.
- Ограничьте употребление кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков.
- Проводите больше времени на свежем воздухе, проветривайте комнату на ночь.
- Не участвуйте в конфликтах и по возможности избегайте стресса.
- Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.
Если самочувствие сильно ухудшилось, то по возможности стоит обратиться к семейному врачу и оформить больничный.