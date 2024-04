Настоящие чемпионы по возрасту живут в воде, часто на большой глубине, где условия стабильны и постоянны.

Животные-долгожители обладают свойствами, позволяющими сдерживать, а иногда даже останавливать или обращать вспять процесс старения. Хотя у людей может быть "абсолютный предел" в 150 лет, это всего лишь мгновение по сравнению с веками и тысячелетиями, которые переживают некоторые животные.

Настоящие чемпионы по возрасту живут в воде, часто на большой глубине, где условия стабильны и постоянны. Ученые не могут зафиксировать рождение и смерть каждого представителя вида, поэтому они обычно оценивают максимальную продолжительность жизни на основе того, что известно о биологии вида. Вот 13 самых долгоживущих животных в мире, от старых до самых старых, о которых пишет Live Science.

Морские крокодилы: 120+ лет

Видео дня

Если морские крокодилы доживают до взрослого возраста, они обычно живут более 70 лет. Точная информация об их максимальной продолжительности жизни практически отсутствует. Однако записи о двух особенно долгоживущих крокодилах позволяют предположить, что они могут дожить до более 120 лет.

Сейшельская гиганская черепаха: 190+ лет

Черепахи славятся своим долголетием. Самым старым из ныне живущих наземных животных является 190-летняя сейшельская гигантская черепаха по имени Джонатан. Черепаха живет на острове Св. Елены в южной части Атлантического океана после того, как ее привезли сюда люди с Сейшельских островов в 1882 году.

Красные морские ежи: 200 лет

Красные морские ежи - маленькие круглые беспозвоночные, покрытые шипами. По данным Университета штата Орегон, они живут на мелководье в прибрежных водах Северной Америки от Калифорнии до Аляски, где питаются морскими растениями.

Красные морские ежи, найденные у Вашингтона и Аляски, вероятно, живут более 100 лет, а самые долгоживущие особи в Британской Колумбии, Канада, могут иметь возраст около 200 лет.

Гренландские киты: потенциально 200+ лет

Гренландские киты - самые долгоживущие млекопитающие. Точная продолжительность жизни арктических и субарктических китов неизвестна, но каменные наконечники гарпунов, обнаруженные у некоторых выловленных особей, доказывают, что они комфортно живут более 100 лет, а могут жить и более 200 лет.

Морской окунь: 200+ лет

По данным Департамента рыбы и дикой природы Вашингтона, морской окунь-шершавый - одна из самых долгоживущих рыб, максимальная продолжительность жизни которого составляет не менее 205 лет. Эти розовые или коричневатые рыбы обитают в Тихом океане от Калифорнии до Японии.

Пресноводные жемчужные мидии: 250+ лет

Пресноводные жемчужницы - двустворчатые моллюски, фильтрующие частицы пищи из воды. Они обитают в основном в реках и ручьях, их можно встретить в Европе и Северной Америке. По данным Всемирного фонда дикой природы, самой старой известной пресноводной жемчужнице было 280 лет. Эти беспозвоночные имеют долгую продолжительность жизни благодаря низкому метаболизму.

Гренландская акула: 272+ лет

Гренландские акулы обитают глубоко в Северном Ледовитом океане и Северной Атлантике. По данным Обсерватории акул Святого Лаврентия в Канаде, они могут вырасти до 24 футов (7,3 метра) в длину и питаться множеством других животных, в том числе рыбами и морскими млекопитающими, такими как тюлени.

Исследование тканей глаз гренландской акулы, проведенное в 2016 году и опубликованное в журнале Science, показало, что максимальная продолжительность жизни этих акул может составлять не менее 272 лет.

Трубчатый червь: 300+ лет

Трубчатые черви - беспозвоночные, обитающие на дне океана. По данным сайта Dive and Discover Океанографического института Вудс-Хоула, бактерии в своих трубках создают сахара из химических веществ, которые они поглощают в пищу. Исследование 2017 года, опубликованное в журнале The Science of Nature, показало, что Escarpia laminata, вид трубчатого червя, обитающий в Мексиканском заливе, регулярно живет до 200 лет, а некоторые экземпляры выживают более 300 лет.

Океанский моллюск куахог: 500+ лет

Моллюски океанские куахог обитают в северной части Атлантического океана. Этот морской вид может жить даже дольше, чем другой двустворчатый моллюск в этом списке - пресноводная жемчужница. Одному океанскому моллюску, найденному у берегов Исландии в 2006 году, было 507 лет.

Черные коралл: 4000+ лет

Кораллы выглядят как разноцветные подводные камни и растения, но на самом деле они состоят из экзоскелетов беспозвоночных, называемых полипами. Эти полипы постоянно размножаются и заменяются, создавая генетически идентичную копию, что со временем приводит к тому, что структура экзоскелета коралла становится все больше и больше. Глубоководные черные кораллы являются одними из самых долгоживущих кораллов. Образцы черных кораллов, найденные у побережья Гавайев, были датированы радиоуглеродом и датированы 4265 годами.

Стеклянная губка: более 10 000 лет

Губки состоят из колоний животных, похожих на кораллы, и также могут жить тысячи лет. Стеклянные губки являются одними из самых долгоживущих губок на Земле. По данным NOAA, представители этой группы часто встречаются в глубинах океана и имеют скелеты, напоминающие стекло, отсюда и их название.

Исследование 2012 года, опубликованное в журнале "Химическая геология", показало, что стеклянной губке, принадлежащей к виду Monorhaphis chuni, было около 11 000 лет. Другие виды губок могут жить еще дольше.

Бессмертная медуза: потенциально бессмертная

Turritopsis dohrnii называют бессмертной медузой, поскольку потенциально она может жить вечно. Медузы начинают жизнь в виде личинок, а затем осаждаются на морском дне и превращаются в полипы. Эти полипы затем производят свободно плавающих медуз. По данным Американского музея естественной истории, зрелые особенны тем, что могут снова превратиться в полипы, если они физически повреждены или голодают, а затем позже вернуться в состояние медузы.

Гидра: потенциально бессмертная

Гидра - это группа мелких беспозвоночных с мягкими телами, слегка напоминающими медуз и, как и T. dohrnii, потенциально способными жить вечно. Эти беспозвоночные в основном состоят из стволовых клеток, которые постоянно регенерируют посредством дублирования или клонирования, поэтому эти животные не портятся с возрастом. Они умирают в естественных условиях из-за таких угроз, как хищники и болезни, но без этих внешних опасностей они могли бы восстанавливаться вечно.

Животные-долгожители - новости

Псу Боби, который жил в Португалии, было 30 лет и 268 дней, когда в феврале прошлого года Книга рекордов Гиннеса (GWR) назвала его самым старым в мире.

В октябре 2023 года он умер в заявленном возрасте 31 год и 165 дней. Но GWR начало расследование в отношении португальского пса после того, как возникли сомнения относительно его реального возраста. В итоге там заявили, что у них нет убедительных доказательств того, что Боби прожил так долго.

Вас также могут заинтересовать новости: