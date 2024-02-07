Максимизируйте время, проведенное с вашим пушистым другом, выбрав породу, известную своим долголетием.

Если вы владелец кота, вам, конечно же, хотелось бы, чтобы ваш любимец жил вечно. Хотя это может быть нереально, лучший выход - выбрать породу кошек, которая известна своим долголетием. Если вы ищете кошачьего компаньона, который разделит с вами несколько десятилетий, обратите внимание на одну из этих пород, и вы будете счастливы на долгие годы.

Портал marthastewart.com рассказал о 10 породах кошек-долгожителей.

1. Сиамские кошки, которые могут жить до 15 лет, а также известны своими вокальными и социальными качествами.

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2. Балинезийские кошки - близкие родственники сиамских кошек; фактически, единственное основное различие между ними заключается в том, что у балинезийской кошки произошла мутация гена, которая привела к более длинной шерсти. Средняя продолжительность жизни этой породы - от 15 до 20 лет.

3. Бирманские - у этих кошек также есть сиамский предок, что может объяснить их склонность жить до 20-25 лет. Некоторые из них даже доживают до 30 лет.

4. Российские голубые - красивые серые кошки, которые могут жить от 10 до 20 лет.

5. Персидские кошки известны своей роскошной длинной шерстью и спокойным поведением. Однако их плоская морда может привести к проблемам с дыханием, поэтому очень важно следить за чистотой носовых ходов и регулярно проводить груминг. Они могут прожить до 20 лет.

6. Кошки породы мэнкс. Этих котов отличает отсутствие хвоста - результат генной мутации. Средняя продолжительность жизни менкса составляет от 15 до 18 лет.

7. Ориентальные короткошерстные. Если вам нужна кошка, которую можно выгуливать на поводке, то для этого подойдет ориентальная короткошерстная кошка. Эта порода может жить до 10-15 лет.

8. кошки породы сфинкс. Эти бесшерстные создания способны дарить много любви. Из-за отсутствия шерсти их нужно время от времени купать, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии. Продолжительность жизни сфинксов составляет от 8 до 14 лет.

9. Кошки породы рэгдолл - всегда милые на вид и с хорошим характером, являются отличным семейным компаньоном. Они могут жить до 15 лет и дольше.

10. Американские короткошерстные отличаются ласковым характером, компактным телосложением и круглой мордочкой. Очень активная порода, которая может прожить до 20 лет.

Ранее мы писали о 10 самых умных породах кошек, чьи выходки не дадут вам заскучать.

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