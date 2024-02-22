Продолжительность жизни его породы обычно составляет от 12 до 14 лет.

Псу Боби, который жил в Португалии, было 30 лет и 268 дней, когда в феврале прошлого года Книга рекордов Гиннеса (GWR) назвала его самым старым в мире.

В октябре 2023 года он умер в заявленном возрасте 31 год и 165 дней. Но в прошлом месяце GWR начало расследование в отношении португальского пса после того, как возникли сомнения относительно его реального возраста, пишет Sky News.

Расследование было проведено, несмотря на то, что его рождение, очевидно, было подтверждено базой данных домашних животных португальского правительства и Национальным союзом ветеринаров.

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Боби был чистокровным Рафейру ду Алентежу, породой собак-охранников домашнего скота со средней продолжительностью жизни от 12 до 14 лет.

Когда Боби был признан самой старой собакой в мире, он побил рекорд, установленный с 1939 года австралийской пастушьей собакой, которая умерла в возрасте 29 лет и пяти месяцев.

В GWR заявили, что у них нет убедительных доказательств того, что Боби прожил так долго. Марк МакКинли, директор по документации GWR, заявил в своем заявлении, что данные микрочипа, полученные из официальной португальской базы данных, сыграли центральную роль в доказательствах Боби, но оказалось, что чипирование не требует подтверждения возраста для собак, родившихся до 2008 года.

"Поскольку в дополнительном ветеринарном заключении, предоставленном в качестве доказательства возраста Боби, также упоминаются данные микрочипа, у нас не осталось убедительных доказательств, которые могли бы окончательно подтвердить дату рождения Боби. Без каких-либо убедительных доказательств, доступных нам прямо сейчас, мы просто не можем сохранить Боби в качестве рекордсмена и честно заявлять, что придерживаемся высоких стандартов, которые мы установили для себя", - написал он.

Боби прожил всю свою жизнь с Леонелем Костой и его семьей в деревне Конкейрос в Португалии.

Смерть пса Бобби

Осенью 2023 года в Португалии скончался пес по кличке Бобби, породы Рафейро-ду-Алентежу (собака – охранник скота), который был удостоен титула Книги рекордов Гиннеса как самая старая собака в мире. 31-летний Бобби умер через пять месяцев после празднования его последнего дня рождения. Пес скончался на ферме, где провел всю свою жизнь.

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