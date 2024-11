Одно из упражнений высокорискованное для здоровья суставов, отметил эксперт.

Есть высокоинтенсивные упражнения, которые приводят к тому, что суставы быстрее изнашиваются.

Вредят суставам четыре упражнения, в частности, бег и разные виды прыжков, рассказал тренер Ронни Гарсия изданию Eat This, Not That! По его словам, из-за высокоинтенсивных упражнений может быстрее изнашиваться защитный хрящ, что приводит к воспалению, боли и таким заболеваниям, как остеоартроз.

Что разрушает суставы - названы упражнения

Бег

Эксперт предупредил, что в результате бега по тротуарам могут повредиться хрящи в коленях, бедрах и в пояснице. Со временем из-за такого упражнения у человека может возникнуть артртит.

Прыжки Джека или на ящик

Во время прыжков Джека нужно прыгать вверх, расставлять и сводить ноги вместе и при этом поднимать и опускать руки. "Повторяющиеся прыжки и приземления во время прыжков могут быть опасны для бедер, коленей и лодыжек", - сказал Гарсия.

Во время прыжков на ящик есть большая нагрузка на колени и ладыжки, и еще можно получить травму, если у человека не слишком хорошо развита координация движений.

Берпи

Во время этого упражнения нужно в быстром темпе прыгать, приседать и отжиматься. "Быстрый темп и воздействие на суставы делают это упражнение высокорискованным для здоровья суставов", - сказал тренер.

Кроме того, навредить здоровью суставов могут спринт и виды спорта, во время которых есть высокая ударная нагрузка, в частности, речь идет о футболе и баскетболе.

