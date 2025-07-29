УНИАН подготовил подборку новых фильмов – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Среди главных новинок этой недели в украинских кинотеатрах – хоррор "Верни ее мне", перезапуск кинопародии "Голый пистолет", сиквел анимационной комедии "Плохие парни", взрослый фентези "Рыжая Соня" и норвежская драма-триумфатор нынешнего Берлинале "Мечты".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет романтическая комедия "Мой год в Оксфорде".

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Верни ее мне

Bring Her Back (Австралия, 2025, ужасы)

По сюжету, после смерти обоих родителей родных брата и сестру, 17-летнего Энди и его младшую сестру, почти незрячую Пайпер, переселяют в отдаленное поместье к приемной матери Лоре, которая потеряла свою собственную незрячую дочь после несчастного случая. В доме женщины уже живет другой усыновленный ребенок, немой Оливер. Постепенно причины странного поведения Лоры и Оливера становятся понятными для Энди и Пайпер...

Главную роль в фильме сыграла двукратная номинантка на "Оскар" Салли Хокинс ("Годзилла", "Приключения Паддингтона", "Форма воды", "Вонка").

Режиссерами нового хоррора выступили братья Дэнни и Майкл Филиппу, которые прославились благодаря нашумевшему фильму ужасов "Говори со мной" 2022 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 89% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 79% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Голый пистолет

Naked Gun (США, 2025, комедия/боевик)

Фильм является перезапуском культовой комедийной франшизы 90-х "Голый пистолет", пародировавшей детективные фильмы через высмеивание клише о полиции. Однако теперь в центре сюжета оказался Фрэнк Дрэбин-младший – сын главного героя оригинальной трилогии. Как и отец, он работает в отделе "Полицейский отряд".

Это будет первый фильм серии без участия Лесли Нильсена и Присциллы Пресли – на этот раз главная роль досталась звезде боевиков Лиаму Нисону ("Реальная любовь", "Честный вор", франшиза "Заложница").

Также в фильме сыграли Памела Андерсон (сериал "Спасатели Малибу", "Последняя танцовщица"), Пол Уолтер Хаузер ("Я, Тоня", "Круэлла", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериал "Черная птица"), Кевин Дюранд (сериалы "Остаться в живых", "Штамм"), рэпер Busta Rhymes и другие.

Снял фильм американский режиссер Акива Шаффер, который до этого работал над комедиями "Соседский патруль" (2012) и "Чип и Дейл – бурундучки-спасатели" (2022).

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Плохие парни 2

The Bad Guys 2 (США, 2025, комедия/приключения/анимация/семейный)

Новинка является продолжением хитового мультфильма 2022 года от DreamWorks Animation. Теперь первоклассная банда преступников, которые решили стать "хорошими парнями", сталкиваются с трудностями на пути к доверию и принятию в своей новой роли. Однако их "отставка" неожиданно заканчивается, когда женская банда преступниц заставляет их взяться за "последнее дело".

В оригинальной версии главных героев озвучили такие голливудские звезды, как Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Семь психопатов", "Кролик Джоджо"), Аквафина ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Ренфилд"), Энтони Рамос ("Трансформеры: Восстание зверей", "Смерчи", сериал "Железное сердце"), Зази Битц ("Джокер", "Дэдпул 2", "Скоростной поезд"), Наташа Лайонн (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Матрешка", "Покерфейс") и другие.

Между тем, в украинской озвучке голоса персонажам мультфильма дали шоумен Александр Педан, певец Артем Пивоваров, телеведущая Лилия Ребрик, основательница "Дикого театра" Ярослава Кравченко и другие.

Сняли мультфильм режиссеры Пьер Перифел и Санс Джей Пи, которые также работали и над первой частью.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Рыжая Соня

Red Sonja (США, 2025, фэнтези/экшн)

Фильм является перезапуском одноименного фэнтези 1985 года с Бриджит Нильсен и Арнольдом Шварценеггером, снятого на основе одноименной серии комиксов Marvel. Главная героиня – воительница Рыхая Соня, которая росла в мире, где варвары уничтожали деревни, грабили и убивали, а короли жаждали только власти и золота. Она не знала дома – только поле боя. Ее детство украли война и предательство, а молодость поглотила арена, где она ежедневно боролась за жизнь ради развлечения толпы и жестокого тирана. Чтобы выжить, она научилась бить первой, и теперь ее не останавливают ни люди, ни монстры. Соня не верит в пророков – она сама кует свою судьбу.

В новой версии адаптации комикса главную роль исполнила итальянская актриса и модель Матильда Лутц ("Звонки", "Рептилии", "Сорока").

Образ главного антагониста в ленте воплотил ирландский актер Роберт Шиен (сериалы "Отбросы", "Академия Амбрелла").

Сняла фильм британский режиссер М.Джей. Бассетт ("Соломон Кейн", "Сайлент Хилл 2", сериал "Эш против зловещих мертвецов").

Монашка в большом городе

Doux Jésus (Франция, 2025, комедия)

В центре сюжета – скромная монахиня Люси, которая уже 20 лет не покидала стен монастыря. И все было бы, как всегда, если бы не одно "но": ее первую любовь обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Чтобы спасти его, Люси придется нарушить обеты... и несколько законов. Все осложняется тем, что она напрочь выпала из реальности: мир за воротами давно изменился. Теперь ее ждет безумное путешествие – с чудаковатыми попутчиками, комичными ситуациями и земными соблазнами. И одновременно – шанс узнать правду о той самой ночи 20 лет назад, когда она оставила все позади и стала монахиней.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,8 из 10 баллов.

Мечты

Drømmer / Dreams (Норвегия, 2024, драма/романтика)

В центре сюжета – молодая девушка Йоханна, которая по уши влюбляется в свою учительницу французского языка и переживает первую сильную любовь. Чтобы сохранить эти чувства, она пишет интимный рассказ об эмоциях и переживаниях. Но ее рукопись попадает в руки мамы и бабушки – и открывает им шокирующие и одновременно захватывающие подробности. Теперь нужно решить, что с этим делать: заявлять в полицию или печатать книгу...

Фильм стал триумфатором Берлинского кинофестиваля 2025 года, получив главный приз "Золотого медведя" и еще две награды.

Снял ленту по собственному сценарию норвежский библиотекарь и прозаик Даг Иоганн Гаугеруд. Это вторая часть его кинотрилогии об отношениях и социальных нормах, другие два фильма – "Любовь" и "Секс", также выпущенные в 2024 году, выйдут в украинский прокат 7 августа 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 100% одобрение от критиков, правда, на основе лишь 15 отзывов.

Мой год в Оксфорде

My Oxford Year (США, 2025, комедия/романтика)

Главная героиня фильма – амбициозная молодая американка Анна, которая воплощает свою мечту об учебе в Оксфорде. Там она влюбляется в привлекательного британца, чья тайна может испортить ее идеально распланированную жизнь.

В ленте снялись София Карсон ("Пурпурные сердца", "Ручная кладь", сериал "Милые обманщицы: Перфекционистки"), Кори Милкрист (сериалы "Бриджертоны: История королевы Шарлотты", "Песочный человек"), Дугрей Скотт ("Миссия невыполнима 2", "7 дней и ночей с Мэрилин", сериалы "Хэмлок Гроув", "Шерлок и дочь"), Кэтрин Маккормак ("Храброе сердце", "28 недель спустя", сериал "Медленные лошади") и другие.

Режиссером фильма выступил британский писатель Иэн Моррис, наиболее известный как создатель подросткового комедийного сериала "Переростки". Также он выступал сосценаристом фильма Тайки Вайтити "Следующий гол – победный".

Фильм станет доступен на Netflix с 1 августа 2025 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июля 2025 года – на этой неделе стартует 2 сезон постапокалиптического комедийного экшна "Скрежет металла" с Энтони Маки.

Марина Григоренко