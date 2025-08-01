Продать доллар можно в среднем по курсу 41,43 грн, евро - 47,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 1 августа, вырос на 3 копейки и составляет 42,00 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,43 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 35 копеек и составляет 48,15 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,50 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,62 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,15 грн/евро, а курс продажи - 47,85 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 1 августа, составляет 115 575 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 819 080 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,71 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня значительно усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 47,75 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 40 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: