Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 1 августа, вырос на 3 копейки и составляет 42,00 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,43 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 35 копеек и составляет 48,15 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,50 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,62 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,15 грн/евро, а курс продажи - 47,85 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 1 августа, составляет 115 575 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 819 080 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,71 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня значительно усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 47,75 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 40 копеек.