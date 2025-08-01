Военный эксперт Романенко считает, что для борьбы с такими дронами надо делать небольшие ракеты-перехватчики.

В ударе по Украине в ночь на 31 июля, по предварительной оценке, среди средств воздушного нападения РФ было 8 реактивных дронов.

Об этом сказал военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире Радио NV. "Все они достигли своих целей. И это за счет реактивных двигателей, которые имеют такие характеристики, что по ним не может эффективно работать система противовоздушной обороны (ПВО). За счет этого двигателя, дрон может летать на высотах километр и более, поэтому мобильно огневые группы не могут тем оружием, что у них есть, уничтожать эти дроны", - пояснил он.

Романенко добавил, что реактивные дроны не просто обнаруживать ночью на большой высоте.

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Он рассказал, что почти вдвое - до 90 кг увеличена мощность боевой части реактивного дрона.

"Его скорость за счет работы двигателя может быть 500 км/ч и более. Те дроны-перехватчики, которые производит Украина вместе с союзниками рассчитаны на скорость 300+ км/ч, и поэтому им очень трудно эффективно бороться с такими реактивными дронам", - сказал он.

По словам эксперта, нужно работать на опережение и делать небольшие ракеты-перехватчики, сравнительно дешевые, которые имели бы скорость 600+ км/ч.

"Но пока имеем то, что имеем. Этих перехватчиков десятки, а дронов - сотни, поэтому здесь должны работать не только операторы с этими новыми дронами, а в целом вся система ПВО, в которую входят и средства подавления, которые работают с земли, с самолетов легкомоторных с воздуха, а также, в частности, дроны, которые выбрасывают сетки, классические средства ПВО, а также истребительная авиация", - подчеркнул Романенко.

Он отметил, что "бить по стрелам менее эффективно, чем поражать лучника", поэтому Украине нужно дальнобойное оружие, которое бы поражало предприятия РФ, где производят такие реактивные дроны и боеприпасы, чтобы останавливать их деятельность и уничтожать.

Реактивные "Шахеды": что известно

Специалист по системам связи и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что Украина сможет сбивать даже реактивные "Шахеды". По его словам, скоростные ударные БПЛА - это ответ на наши зенитные дроны, поэтому придется менять тактику их применения.

Также Бескрестнов заявил, что, если "Шахеды" будут высокоскоростными, то Украине придется разработать специальные системы вроде ПЗРК "Стингер". Например, противодействием могут быть "поворотные турели с ИИ".

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