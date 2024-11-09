Невозможно нацелить потерю веса на одну конкретную область тела, однако силовые упражнения помогут вам сбросить вес в целом.

Дополнительный слой жира, который свисает над линией талии с живота как "фартук", часто может быть следствием беременности или набора веса. И избавиться от него не так-то просто.

Как рассказал порталу Eat This доктор медицины, профессиональный врач-медик Майк Бол, к сожалению, невозможно нацелить потерю веса на одну конкретную область тела. Однако упражнения, которые заставляют вас сжигать больше калорий, чем вы потребляете за день, помогут вам сбросить вес в целом, что в конечном итоге может уменьшить жир на животе, отмечает доктор Бол.

По словам эксперта, силовые упражнения, сжигающие больше всего калорий, справятся с этим заданием лучше всего. Он назвал 5 из них, которые являются наиболее эффективными.

Видео дня

1. Отжимания. Это классическое упражнение нацелено на верхнюю часть тела, но также приводит к напряжению мышц по всему телу.

2. Подтягивания также задействуют верхнюю часть тела, включая многие мышцы спины и рук.

3. Приседания, в дополнение к выпадам и становой тяге, задействуют крупные мышцы ног и ягодиц.

4. Становая тяга. Существуют различные способы выполнения становой тяги. Вы можете работать с гирей, штангой или набором гантелей.

5. Выпады. Вы можете делать множество вариаций: от выпадов вперед до выпадов с прыжком, от обратных выпадов до боковых выпадов.

Ранее голливудский врач назвала идеальное время для занятий спортом. Также УНИАН писал о трех лучших упражнениях для избавления от жира на руках.

Вас также могут заинтересовать новости: