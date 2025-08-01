Начало месяца будет теплым, но потом температура снизится. Особенно холодными станут ночи.

Начало сентября в этом году будет напоминать о лете, а уже в середине месяца украинцы почувствуют дыхание осени. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач

По его словам, в первой декаде сентября ожидается погода без осадков и сильного ветра. К концу первой декады температура начнет снижаться. Особенно ощутимо это будет по ночам. В этот период также увеличится вероятность осадков, однако они будут достаточно слабы.

Во второй декаде сентября ожидается влажная погода. Сначала осадки будут умеренные, а в середине сентября осадки усилятся. Температура снизится, и уже будет ощущаться "дыхание" осенних дней. В конце второй декады осадков станет меньше, а в отдельных регионах они полностью пройдут.

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Третья декада сентября также начнется с дождей. Температура снизится еще, особенно ночью, но заморозков пока ждать не стоит. С середины этой десятидневки осадков станет значительно меньше, а в конце месяца усановится хорошая погода без осадков, а температура повысится.

В блидайшие дни ожидать существенного изменения погоды в Украине не стоит. Об этом говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. по ее словам, после 2 августа на юго-восток страны местами снова может вернуться сильная жара. Однако высокие температуры до +40 градусов пока не прогнозируются.

По ее словам, удержится похожий температурный фон, как сейчас. Возможно, только немножко с меньшими контрастами по территории.

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