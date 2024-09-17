Эти упражнения помогут оставаться молодыми и активными после 50.

Мышечная масса и сила естественным образом уменьшаются с возрастом, особенно в области живота. Однако регулярные упражнения могут противодействовать этому процессу, сохраняя мышцы корпуса сильными и упругими. Исследования показывают, что хорошо развитый корпус может поддерживать ваш позвоночник, предотвращать боли в спине и помогать вам сохранять равновесие и устойчивость с возрастом. Ти Джей Ментус, сертифицированный персональный тренер Garage Gym Reviews, рассказал порталу EatThis, какие упражнения для корпуса лучше всего подходят для людей в возрасте 50 лет и старше и помогут оставаться молодыми и активными в этом возрасте.

1. Подтягивания коленей лежа не только помогает укрепить корпус, но и помогает уменьшить дискомфорт в спине, поскольку заставляет вас поддерживать правильное положение таза, задействуя поясницу

Лягте на спину, руки положите рядом с собой для устойчивости.

Подтяните колени к груди, плотно прижимая поясницу к полу.

Медленно выпрямите ноги, сохраняя контакт поясницы с полом.

Повторите 10 раз, сосредоточившись на том, чтобы пресс был задействован на протяжении всего упражнения.

2. Подъемы ног помогают поддерживать силу корпуса, снижая вероятность травм, связанных с плохой осанкой или ослабленными мышцами бедер.

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Лягте на спину, руки положите вдоль тела для поддержки.

Держите ноги прямо и поднимите их к потолку, пока они не образуют угол в 90 градусов с вашим телом.

Медленно опускайте ноги, не касаясь пятками пола, чтобы сохранить напряжение в корпусе.

Повторите движение 10 раз.

3. Ягодичный мостик помогает стабилизировать поясницу, улучшая осанку и облегчая потенциальную боль в спине.

Лягте на спину, согните колени и поставьте ступни на пол на ширине бедер.

Напрягите пресс, упритесь пятками и поднимите бедра к потолку.

Сожмите ягодицы в верхней точке движения и задержитесь на короткую паузу.

Медленно опустите бедра обратно в исходное положение и повторите 10–15 повторений.

4. Планка помогает улучшить равновесие и устойчивость, которые являются ключевыми компонентами для предотвращения травм и поддержания подвижности у пожилых людей.

Примите положение планки, опираясь на предплечья и пальцы ног, расположив локти прямо под плечами.

Держите тело прямо от головы до пят и задействуйте основные мышцы.

Удерживайте это положение в течение 30–60 секунд, следя за тем, чтобы бедра не провисали и не поднимались слишком высоко.

5. Боковая планка имеет решающее значение для развития боковой силы корпуса, что помогает защититить позвоночник от скручивающих травм.

Лягте на бок, поставив локоть прямо под плечом, а ноги поставьте друг на друга.

Поднимите бедра от пола, образуя прямую линию от головы до ног.

Удерживайте положение в течение 20–30 секунд с каждой стороны, задействуя корпус и поднимая бедра.

6. Планка на спине помогает развить общую силу корпуса, воздействуя на прямую мышцу живота, более глубокие мышцы корпуса и бедер.

Лягте на спину, вытянув руки над головой и выпрямив ноги.

Поднимите ноги и плечи от пола, прижимая поясницу к полу.

Удерживайте это положение в течение 30 секунд, сохраняя напряжение в корпусе на протяжении всего упражнения.

7. "Супермен" отлично подходит для укрепления мышц, которые поддерживают позвоночник

Лягте лицом вниз, вытяните руки перед собой и выпрямите ноги.

Одновременно поднимите руки, грудь и ноги от пола как можно выше.

Удерживайте это положение в течение 30 секунд, затем опуститесь обратно, контролируя движение.

8. Dead Bug помогает улучшить координацию между верхней и нижней частью тела

Лягте на спину, вытяните руки к потолку и согните ноги под углом 90 градусов.

Медленно опустите противоположную руку и ногу к полу, затем вернитесь в исходное положение.

Повторите на другую сторону, выполняя по 10 повторений на каждую сторону.

9. Птица-собака - отличное упражнение для всего тела, которое улучшает баланс, координацию и устойчивость корпуса, а также укрепляет поясницу и ягодицы.

Начните с положения на руках и коленях в положении "стол".

Вытяните правую руку и левую ногу прямо, удерживая бедра на одном уровне.

Вернитесь в исходное положение и поменяйте сторону, выполняя по 10 повторений с каждой стороны.

10. "Фермерский перенос гантелей" укрепляет общую силу и устойчивость корпуса, одновременно улучшая осанку

Возьмите пару легких или средних гантелей и встаньте прямо.

Идите вперед с правильной осанкой, удерживая корпус в напряжении и плечи отведенными назад.

Пройдите 15 метров, затем отдохните. Повторите 3 подхода.

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