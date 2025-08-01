Польские спецназовцы моделируют свои учения с применением элементов ночной навигации, сбора разведывательных данных и имитацию сценариев инфильтрации.

В Польше поняли тенденции современной морской войны, которая требует массовых средств с низкой стоимостью. Поэтому сейчас спецназовцы из подразделения JW Formoza тайно испытывают американские сверхдешевые морские дроны от HavocAI. При этом они пытаются воспроизвести тактику морских дронов СБУ, ГУР и других украинских подразделений, вооруженных ими, пишет Army Recognition.

Отмечается, что польские спецназовцы моделируют свои учения и тесты с применением элементов ночной навигации, сбора разведывательных данных и имитацию сценариев инфильтрации. Таким образом в Польше готовятся к вероятной войне с Россией в Балтийском море.

Как отмечают в Defense Express, компания HavocAI была основана всего 18 месяцев назад. Но уже массово производит и проектирует собственные морские дроны. Причем уклон делается в сторону уменьшения стоимости и возможности массового производства таких дронов.

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Так, компания уже представила морские беспилотники Rampage Gen 1 и Gen 2, которые способны нести около 136 кг полезной нагрузки. Также они оборудованы солнечными панелями, которые, вероятно, предназначены для увеличения запаса хода беспилотника. Для управления беспилотниками применяется антенна спутниковой связи Starlink.

Кроме того, компания акцентирует на возможности организовывать эти дроны в большие рои - один оператор из любой точки мира может управлять сразу несколькими десятками дронов Rampage.

При этом, компания ранее отмечала, что стоимость одного беспилотника сейчас составляет всего около 100 тысяч долларов, что действительно не слишком дорого для такого рода дронов.

Польша готовится к войне с РФ

Ранее польский премьер Дональд Туск отмечал, что Россия будет готова к "конфронтации" с Европой в 2027 году, поэтому Польша сейчас активно готовится к такому сценарию.

По словам польского премьера, он будет принимать определенные решения, сосредоточенные на вопросах безопасности, в том числе те, что сосредоточены на "внутренней политической стабильности" в Польше.

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