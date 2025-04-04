Оппозиция вывела людей на улицы, однако правительство не показало намерения отступить.

Правительство Словакии пытается протолкнуть через парламент поправки в законодательство, которые по своему содержанию фактически равны российскому закону об "иностранных агентах" и его грузинскому аналогу. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что тысячи словаков вышли на марш против этих законодательных изменений. Уличные акции протеста прошли в Братиславе, Кошице и других городах.

Как пишет Politico, премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже давно пытается подчинить неправительственные организации и независимые СМИ. Еще в 2023 году он пообещал ввести закон, который бы определял их как иностранных агентов, если они получают финансирование из-за рубежа. На сегодня соответствующая поправка к закону находится во втором чтении в парламенте. Голосование за нее должно состояться на следующей неделе.

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Недавно Европейская комиссия предупредила правительство Словакии о недопустимости принятия закона и о неизбежности ответных мер Брюсселя. Многочисленные неправительственные и правозащитные организации, включая Amnesty International, тоже осудили законопроект.

Люсия Стасселова из инициативы "Мир Украине", которая организует протесты по всей стране, назвала закон "инструментом системного демонтажа гражданского общества".

"Этот закон скопирован из России, где подобное законодательство используется для уничтожения независимых организаций, заключения оппозиционных деятелей, принуждения к молчанию СМИ и репрессий. Мы не позволим Словакии пойти по этому пути", - сказала она.

Сам премьер Фицо сказал, что уважает право людей на протест, но отрицает, что он копирует российский опыт подавления инакомыслия.

"Проект закона о неправительственных организациях не имеет ничего общего с российским, американским или израильским законодательством. У них (оппозиционно настроенных граждан - УНИАН) закончилось, против чего протестовать, и теперь они просто придумывают еще одну ложь", - сказал Фицо.

Как отмечает Politico, Венгрия приняла подобный закон в 2017 году, но была вынуждена его отменить в 2023 году после того, как Суд Европейского Союза признал его незаконным.

Законы об "иноагентах" в России и Грузии

Как писал УНИАН, законы об "иностранных агентах" в России и Грузии подавались властями как способ регулировать деятельность организаций и лиц, получающих финансирование из-за рубежа, однако на практике они превратились в инструмент подавления инакомыслия.

Российский закон об "иностранных агентах" появился еще в 2012 году, и в последующие годы его расширили так, чтобы под статус "иностранных агентов" можно было подвести средства массовой информации и даже физических лиц. С тех пор российское правительство регулярно объявляет "иностранными агентами" оппозиционно настроенные СМИ, блогеров, журналистов, правозащитников, деятелей культуры и тому подобное. Этот статус де-факто делает невозможным нормальную работу оппозиционеров.

В марте 2023 года правящая партия Грузии "Грузинская мечта", которую называют пророссийской из-за ее относительно снисходительной позиции в отношении России, инициировала собственный законопроект об "иностранных агентах", подобный российскому. Это вызвало массовые протесты в Тбилиси. В конце концов в мае 2024 года парламент Грузии таки принял закон об "иностранных агентах", преодолев вето президента.

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