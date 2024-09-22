Музыкант получил статус после публичного осуждения путинского режима.

Известный российский артист, писатель, солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который ранее обратился к жителям Курской области, отреагировал на статус "иностранного агента" в РФ. Певец отметил, что статус, присвоенный ему в 2022 году, унижает его достоинство.

Как известно, музыкант еще с 2014 года публично осуждает политику Кремля и выступил против войны в Украине, а также Макаревич эмигрировал в Израиль.

Однако, как сообщают пропагандистские СМИ, знаменитость посылал официальное обращение в Министерство юстиции РФ и заявлял, что "не осуществлял политическую деятельность в интересах других государств". Речь идет о том, что Андрей якобы не становился на сторону Украины и не осуждал путинский режим. Следовательно, "иноагентом" его, мол, признали неоправданно.

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"Административный истец Макаревич утверждает, что никогда не осуществлял политической деятельности в интересах иностранных источников, ни под каким влиянием, которое оказывают иностранные источники, не находится. Обжалуемое распоряжение является дискриминацией, попирает принципы равенства, унижает достоинство, нарушает право на свободу слова и распространения информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиту своей чести и доброго имени административного истца", - говорится в заявлении российского суда.

Также в заявлении указано, что артист отметил, что "статус иностранного агента унижает его достоинство, снижает его положение, его репутацию в глазах других людей и своих, серьезно ограничивает его возможность заниматься общественной деятельностью и стигматизирует его".

Сейчас, как пишут росСМИ, в российском Минюсте не видят причин, чтобы исключить Макаревича из списка "иноагентов".

Напомним, ранее Андрей Макаревич ответил, вернется ли в Россию. Артист выдал гневную речь в соцсетях.

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