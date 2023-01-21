Вероятно, Минюст РФ принял такое решение на фоне недавнего высказывания исполнительницы на одном из ее концертов.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иностранных агентов" певицу Монеточку (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, - ред). В заявлении пропагандистов указано, что она якобы "получает поддержку от иностранных источников" за свои высказывания против войны.

Также в России обвиняют звезду в том, что она собирала средства "в поддержку недружественной страны — Украины".

Отметим, на днях на своем концерте в Литве Монеточка вышла на сцену с бело-сине-белым флагом - его используют протестующие против войны. Артистка произнесла: "Россия будет свободной, Слава Украине, Живе Беларусь".

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Это радостно поддержали ее фанаты, поблагодарив бурными овациями. Очевидно, именно это стало причиной того, что Минюст РФ признал ее иноагентом.

Кто такая Монеточка

Российская певица, композитор и автор песен. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину знаменитость выехала за границу. В своих интервью Монеточка неоднократно говорила, что в России нет свободы слова, а также она не может развиваться там как творческая личность.

"Мне очень хотелось чувствовать свободу в своих высказываниях. Думаю, это основная причина (отъезда, - ред). В принципе, в предыдущие годы получалось сохранять баланс. Где-то в песне зашифровать метафору о том, что ты на самом деле думаешь, и моя аудитория всегда умела считывать эти метафоры. Но сейчас мне не хочется прятать это за метафорами", - сказала Монеточка в одном из своих интервью.

Напомним, в России создали "черный список" своих же артистов. Туда попала Монеточка.

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