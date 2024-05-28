Оппозиция уже призывает президента возглавить уличные акции протеста проти правительства и парламентского большинства.

Парламент Грузии преодолел президентское вето на скандальный закон об иностранных агентах, который вызвал массовые протесты в Тбилиси. За преодоление вето проголосовали 84 депутата из 150, против – 4, сообщает "Эхо Кавказа", региональный проект "Радио Свобода".

Согласно местной конституции, теперь закон в 3-дневный срок снова передадут президенту Саломе Зурабишвили. Если она не подпишет его в 5-дневный срок, это сделает председатель парламента. В любом случае документ будет опубликован уже в начале июня, а с августа вступят в силу его основные положения об обязательной специальной регистрации СМИ и неправительственных организаций, получающих более 20% своего дохода из-за рубежа.

Реакция оппозиции

Закон об "иноагентах" вызывал многолюдные народные протесты в Грузии, оппозиция считает его калькой с похожего российского закона, где его используют для подавления инакомыслия.

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Многие лидеры парламентской оппозиции присоединились к акции народного протеста, которая проходила в Тбилиси и сегодня.

"Мы просим президента Грузии Саломе Зурабишвили прийти к нам и стать во главе этого единства", - заявила депутат от оппозиции Тамар Кордзая, выступая на митинге.

Оппозиция также призвала грузин готовиться к предстоящим выборам, которые уже называют своеобразным референдумом о стратегическом курсе Грузии – в Европу или в Россию.

Президент Саломе Зурабишвили на момент публикации этого материала публично не прокомментировала решение парламента.

Реакция в мире

Ряд иностранных официальных лиц уже прокомментировали решение парламента Грузии.

"Очень печальный день для Грузии и остальной Европы. Принятие этого закона фактически приостанавливает вступление Грузии в ЕС, не принося никому никакой выгоды. Почти никому", – заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Несмотря на протест населения и международные призывы, правящая партия Грузии сегодня приняла закон об иностранных агентах, чтобы заставить замолчать оппозицию, СМИ и НПО. Если правящая партия не изменит свой курс действий, Грузия не продвинется по пути к членству в ЕС", – написал в соцсетях глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

"Мы встревожены решением парламента Грузии не воспользоваться историческим шансом на пути евроинтеграции и оставить свой народ в зале ожидания расширения на неограниченное время", – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Украинские официальные лица на момент публикации этого материала не делали заявлений о решении грузинского парламента

Ситуация в Грузии: последние новости

Как писал УНИАН, США введут визовые ограничения против людей, ответственных за "подрыв демократии" в Грузии в связи с принятием закона об иноагентах. Визовые ограничения будут касаться физических лиц – действующих или бывших государственных или негосударственных субъектов.

Также мы рассказывали, что ранее в ЕС угрожали лишить Грузию безвиза, если будет принят закон об иноагентах. Кроме того, в ЕС могут рассмотреть целенаправленные санкции и замораживание активов.

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