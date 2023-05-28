Талибы и власти Ирана затеяли трансграничный спор из-за реки.

Боевики движения Талибан, захватившего власть в Афганистане, напали на пограничный пост Ирана, в результате чего погибли двое иранских пограничников и один талиб. Об этом сообщило государственное информагентство Ирана IRNA.

Непосредственная причина нападения пока не ясна, но в последнее время между двумя странами растет напряженность из-за споров о поставках воды.

Иран обвинил правителей афганских талибов в нарушении договора 1973 года и ограничении потока воды из реки Гильменд в засушливые восточные районы Ирана. Талибы отвергли это обвинение.

"Сегодня в провинции Нимроз иранские пограничники открыли огонь в сторону Афганистана, что встретило ответную реакцию. Сейчас ситуация находится под контролем. Исламский Эмират (Афганистан – УНИАН) не хочет воевать со своими соседями", — заявил представитель "министерства внутренних дел" Талибана Абдул Нафи Такор, его цитирует Reuters.

По его словам, с каждой стороны было убито по одному человеку и несколько ранено. Однако официальное информационное агентство Ирана IRNA подает несколько иную картину случившегося.

"Сегодня произошло столкновение пограничников Забульского пограничного полка с неизвестными вооруженными людьми, планировавшими проникнуть на территорию Исламской Республики Иран, в нулевой точке границы, что привело к перестрелке и вооруженному конфликту", – говорится в сообщении.

Также иранцы заявляют о гибели двух своих пограничников и одного нападавшего.

Ситуация в Афганистане – последние новости

После захвата власти исламистами из движения Талибан в Афганистане резко ухудшилась экономическая ситуация. Одни жители страны вынуждены давать своим детям седативные препараты, чтобы притупить у них голод, другие продают собственных дочерей или свои органы, чтобы свести концы с концами.

В то же время талибы вводят жесткие религиозные запреты, которые лишь усугубляют экономические трудности. Так, талибы запретили неправительственным организациям Афганистана принимать на работу женщин. Запрет якобы связан с тем, что некоторые женщины-сотрудницы таких организаций неправильно носят хиджабы.

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