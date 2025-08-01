Ожидается, что после окончания программы он, как и остальные студенты, напишет диссертацию.

Впервые в истории высшего образования в аспирантскую программу одного из ведущих университетов Китая зачислен человекоподобный робот, вызвав обсуждения в социальных сетях. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Гуманоид по имени Xueba (с китайского это переводится как "отличник") будет четыре года изучать театр, кино и китайскую оперу в Шанхайской театральной академии. После этого, робот, как и остальные студенты, напишет диссертацию.

Внешне робот также вряд ли будет сильно отличаться от одногруппников. Он похож на обычного взрослого мужчину: его рост – 175 см, а вес – 30 кг. Xueba может физически взаимодействовать с людьми и выражать эмоции. Причем не только словами, но и мимикой – благодаря специальному силиконовому покрытию на лице.

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Сам Xueba 01 называет себя "артистом с искусственным интеллектом". Он пошутил, что если таки не получит высшее образование, то его могут просто обнулить и передать в дар музею, и тогда он хотя бы "станет частью истории искусства".

Эта история вызвала широкие дебаты в соцсетях. Некоторые выразили восхищение: они считают, что Xueba 01 принимает на себя важную задачу в отношениях человека и робота. Другие, наоборот, скептически отнеслись к проекту. Один из пользователей написал, что "искусству нужен жизненный опыт, а творения робота, управляемые алгоритмом, не могут по-настоящему передать это".

"Некоторые аспиранты в Китае по-прежнему получают менее 3000 юаней (420 долларов США) в месяц. Не забирает ли этот робот слишком много ресурсов, предназначенных для реальных студентов?" – спросил другой.

Другие интересные материалы о роботах

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман увлечен темой роботов и верит, что уже через 5-10 лет роботы-гуманоиды будут свободно ходить по улицам и управлять автомобилями.

Меж тем в Китае накануне прошел первый футбольный турнир с участием роботов-гуманоидов. Такие матчи планируют устраивать регулярно, а уже в августе этого года пройдут еще более масштабные Всемирные игры роботов-гуманоидов, где будут и другие дисциплины.

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