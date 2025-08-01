Людей перевели в другие вагоны.

Вечером в пятницу, 1 августа, захватническая армия Российской Федерации в очередной раз обстреляла Сумы. К счастью, обошлось без пострадавших.

В 17:20 исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь заявил, что оккупанты атаковали дронами-камикадзе объекты гражданской инфраструктуры, в городе прогремели два взрыва. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Уже в 18:50 он сообщил в своем Telegram-канале, что Сумы снова оказались под обстрелом оккупантов. Последствия ударов фиксируют и на сумском вокзале:

Видео дня

"Повреждены окна в поезде №45 Харьков - Ужгород. Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику".

Обстрелы Украины

Согласно данным UA War Infographics, с начала года россияне выпустили по Украине около 29 тысяч дронов - это в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

По их подсчетам, в этом году украинским силам удалось сбить или вывести из строя с помощью радиоэлектронной борьбы 88,2% всех вражеских беспилотников.

Меньше всего дронов российская армия применила в апреле - около 2,4 тысячи. Из них более 2 тысяч были уничтожены или нейтрализованы средствами РЭБ.

Напомним, сегодня в Киеве объявлен День траура по погибшим во время российской атаки на город в ночь на 31 июля. В результате этого обстрела погиб 31 человек, еще более 150 получили ранения.

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