Придется прибегнуть к нестандартному способу.

Ежедневная порция загадок - как зарядка для ума. Они заставляют нас думать нестандартно и видеть "невидимое" на первый взгляд.

Посмотрите внимательно на изображение ниже. На оранжевом фоне можно различить сочные апельсины и желтые лимоны, "накрытые" белыми буквами. На самом деле картинку можно назвать ловушкой для глаз и мозга - среди множества букв спряталось слово "ЛИМОНАД".

Но не все так просто. Его нет в линиях, которые привычно просматриваешь - не сверху вниз, не слева направо. Это слово прячется под углом. Диагонально. Коварно.

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У вас есть всего 12 секунд, чтобы найти его. Если найдете, можете считать, что вам точно пора на головоломные Олимпиады! Готовы? Тогда закройте глаза, выдохните и... вперед!

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Другие загадки от УНИАН

На картинке - десятки строк с буквами, которые меняют цвета и словно мерцают, сбивая с толку. Ваша задача в том, чтобы как можно быстрее найти слово "диван".

Также предлагаем вам найти среди кучи манго милого попугая. Кажется, что это очень просто, однако он действительно искусно прячется от людей.

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