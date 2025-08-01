Создатели уже выпустили первый тизер супергеройского фильма.

В Sony Pictures показали первый тизер продолжения супергеройской саги "Человек-паук" с Томом Холландом в главной роли. Несмотря на рекордно короткий тайминг - 9 секунд - видео демонстрирует обновленный костюм Питера Паркера.

"Что-то совершенно новое приближается", - говорится в подписи к тизеру.

К слову создатели не просто так опубликовали первые кадры фильма 1 августа, ведь именно в эту дату отмечают День Человека-паука - одного из самых известных и популярных супергероев всех времен.

Видео дня

Сам же сиквел выйдет на большие экраны ровно через год - 31 июля 2026 года.

Производство фильма "Человек-паук: Новый день" началось. Съемки стартовали в Глазго, Шотландия. Однако несмотря на это создатели будут пытаться всячески воссоздать и передать атмосферу Нью-Йорка. Для этого перекроют более 60 улиц города и создадут специальные декорации.

К своим ролям вернутся такие звезды саги, как Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. А вот среди новых лиц будет Сэди Синк, известная по роли в "Странных чудесах", а также звезды сериала "Медведь" Джон Бернтал и Лиза Колон-Зайас.

Предыдущая часть франшизы "Человек-паук: Домой пути нет" вышла в 2021 году. Фильм получил высокий рейтинг IMDb - 8.2, а также собрал ошеломляющую сумму кассовых сборов - $1,892 млрд.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Marvel запланировала 14 новых фильмов и сериалов.

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