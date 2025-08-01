Он поддержал введение новых санкций против Москвы.

Целью Украины является прекращение войны уже в этом году, тогда как Российская Федерация имитирует переговорный процесс, пытаясь выиграть время и оккупировать больше территорий.

Об этом в интервью финскому изданию Yle сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он поддержал ультиматум президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, согласно которому Вашингтон уже вскоре может ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть.

По мнению украинского министра, именно Трамп является единственным политиком, которого боится кремлевский правитель. Теперь все страны следят за тем, выполнит ли он свои угрозы в адрес Москвы:

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"Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами".

Сибига отмечает, что многие страны до сих пор закупают российскую нефть - и за это, по его словам, украинцы платят собственной кровью. Среди таких государств Китай и Индия. Министр иностранных дел также подчеркнул, что установление мира отвечает интересам не только Украины, но и всего мира.

"Сейчас Украина является гарантом безопасности. То, как завершится война, повлияет на безопасность и Европы, и других регионов. Это нужно понимать, и мы должны совместными усилиями заставить Россию к миру", - добавил он.

Ультиматум Трампа Путину

В конце июля президент США заявил, что сокращает предыдущий 50-дневный срок на переговоры до 10. Он угрожает введением пошлин против стран, которые покупают российскую нефть, если не будет договоренности о прекращении войны

Трамп прямо заявил, что очень разочарован в Путине и не видит прогресса, что заставило его решительно сократить время ожидания.

Путин долго молчал, однако сегодня сказал, что Россия стремится к "стабильному и длительному миру". Он не сделал никаких уступок, а также назвал ожидания Трампа в отношении него "чрезмерными".

После этого украинский президент Владимир Зеленский сказал, что готов к личной встрече с Путиным, если Москва действительно стремится добиться долговременного мира.

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