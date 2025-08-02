Он подчеркнул, что США "будут защищать людей".

Американский лидер Дональд Трамп фактически заявил, что "США полностью готовы к ядерной войне с Россией". Об этом пишет Clash Report.

Журналисты задали ему вопросы на Южной лужайке Белого дома, и в частности спросили о посте, в котором написал, что распорядился вывести на позиции две "атомных" подводных лодки.

"Ну, нам пришлось это сделать. Просто нам надо быть аккуратными. Прозвучала угроза, и мы подумали, что это некорректно. Поэтому мне нужно быть осторожным. И я делаю это исходя из [интересов] безопасности нашего народа. Прозвучала угроза со стороны бывшего президента России", - сказал Трамп.

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Он подчеркнул, что США "будут защищать людей":

"Медведев говорил о ядерке, если мы говорим о ядерке, мы должны быть [к этому] готовы. Мы - полностью готовы".

Конфликт Трампа и Медведева

Трамп и Медведев поссорились в соцсетях, после того как зампред Совбеза РФ намекнул на возможную передачу ядерного оружия Ирану, а также раскритиковал ультиматум США по завершению российско-украинской войны. В ответ американский лидер предложил Медведеву "следить за словами".

Позже Трамп приказал отправить две атомные подлодки "в соответствующие регионы" из-за высказываний Медведева. По его словам, он отдал приказ на случай, если "безрассудные и подстрекательские высказывания" Медведева "окажутся не просто словами".

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