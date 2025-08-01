Александр Комар сейчас получает около 90 тысяч гривень в месяц.

Глава так называемой энергетической таможни, подразделения Государственной таможенной службы, которое осуществляет оформление подакцизных энергоносителей, Анатолий Комар и его родственники умудрились купить элитную недвижимость в Киеве и области. При этом ни один член семьи не имеет столь больших официальных доходов.

По информации журналистов "Схемы", свою должность Комар занял в феврале 2022 года, но он связан с компанией, деятельность которой правоохранители расследуют на предмет завоза в Украину компонентов для топлива российского происхождения, подозревают в уклонении от уплаты акцизного налога и нанесении многомиллионных убытков бюджету.

Отмечается, что чиновник возглавляет сельский футбольный клуб "Рокита", который имеет спонсора - частный холдинг VM Groupe, занимающийся импортом нефтепродуктов и их продажей на АЗС. Владельцем компании является Виталий Марченко, который хорошо знаком с Комаром.

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Детективы Бюро экономической безопасности в Полтавской области установили, что фирмы Марченко завозили в Украину сырье с высоким содержанием метанола и маркировали его как растворители для лаков и красок, которые не подпадают под уплату акциза. В результате бюджет понес убытки в около 2 миллиардов гривен.

Кроме того, правоохранители заподозрили, что сырье, которые продавали фирмы Марченко, имеет российское происхождение. Следует отметить, что именно "энергетическая" таможня играет основную роль в этих поставках.

Также журналисты нашли многомиллионные расходы Комара, которые не покрывают доходы его семьи. Так, он ездит на Mercedes S класса, который вроде бы арендован, но даже в таком случае в месяц за него надо платить около 6 тысяч долларов.

Глава "энергетической" таможни живет в квартире в элитном ЖК в столице, стоимостью 3,7 миллиона гривень. Под Киевом завершается возведение имения площадью в 500 квадратных метров, стоимостью около 70 миллионов гривень, оформленного на тестя-пенсионера, который вместе с женой за всю жизнь заработал 24 миллиона гривень. В то же время зарплата Комара на таможне составляет около 90 тысяч гривень в месяц.

При этом 17-летняя дочь Комара учится в престижном платном колледже. Так, в мае 2023 года она опубликовала фото с выпускного в Pascal English School Lefkosia - частной школы на Кипре. В том году стоимость обучения и проживания там составляла 30 тысяч евро - около 1,2 млн гривень.

В 2025 году девочка начала распространять фото из King's College London в Лондоне, где годовалая программа стоит около 26 тысяч фунтов в год, то есть 1,5 миллиона гривень.

Ранее УНИАН писал, что семья столичной судьи владеет имением под Киевом и ездит на дорогих внедорожниках.

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