Обычно один из самых сухих месяцев года поразил количеством осадков.

Июль в Киеве был немного теплее климатической нормы, а осадков было значительно больше, чем обычно. Об этом сообщает в Фейсбук Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдения столичной гидрометеорологической станции, среднемесячная температура воздуха в Киеве в июле составила 22,6°С. Это на 1,3°С выше климатической нормы.

Самым холодным днем месяца было 1 июля, когда под утро температура воздуха составляла лишь 12,9°С. А вот самую высокую отметку термометры киевлян показали всего через неделю - 7 июля. В тот день максимальная температура достигла +34,4°С.

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Что касается, осадков, то метеорологический пункт на проспекте Науки зафиксировал в течение июля 97 мм. Это 143% месячной нормы. И это первый с начала года значительный показатель уровня осадков в столице.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в эти выходные температура воздуха в Украине снова начнет расти. Очень тепло будет во всех регионах, но особенно горячо, как всегда, будет на востоке - местами там ожидается сильная жара до +35°. А вот существенных осадков в ближайшие дни не прогнозируют.

По прогнозам синоптиков, завтра в столице будет почти без облаков, ночью температура воздуха составит +16°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается еще теплее: +18° ночью и +27° днем.

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