Только за последнюю неделю российская валюта успела просесть, подняться, но вскоре может снова упасть еще глубже, говорят аналитики.

Российский рубль потеряет 20% своей стоимости и просядет до 100 единиц за доллар в ближайшие месяцы, и анонсированные Дональдом Трампом новые санкции будут одним из главных факторов этого. Такой прогноз дают 14 аналитиков рынка, которых опросили журналисты Reuters.

"Поведение рубля в августе в значительной степени будет зависеть от конкретного содержания санкционных мер, которые Вашингтон планирует ввести против Кремля", - сказал аналитик "Финама" Александр Потавин.

От одних только угроз Трампа рубль и так уже потерял 4,3% своей стоимости за последнюю неделю, хотя в последние два дня восстановил свои позиции.

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"Если санкции, объявленные Дональдом Трампом против России, окажутся суровыми и будут внедрены, российская экономика и финансовый рынок могут столкнуться с новым, глубоким влиянием", - добавил Потавин.

Большинство аналитиков считают, что сегодня российский рубль, который торгуется примерно на уровне 80 единиц за доллар, является переоцененным и должен подешеветь. Этому также может поспособствовать монетарная политика российского Центробанка.

Состояние российской экономики: последние новости

Как писал УНИАН, российская экономика, которая оказалась удивительно устойчивой в первые годы войны и санкций, в последнее время демонстрирует все больше проблем. Пока связанные с войной сектора продолжают кое-как наращивать производство, в гражданских отраслях экономики наблюдается спад, местами обвальный.

При этом острый кризис наблюдается в некоторых стратегических отраслях, которые являются индикатором общего состояния экономики. Например, о проблемах в отрасли сообщают металлурги, обвально сокращается добыча угля.

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