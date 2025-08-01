Байден заявил, что Трамп делает все, чтобы свести на нет все успехи, которых он добился во время своего президентского срока.

Экс-президент США Джо Байден заявил, что Америка входит в "темные времена" из-за действий нынешнего лидера Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в эфире CNN.

"Судьи имеют значение. Суды имеют значение. Закон имеет значение, и Конституция имеет значение. Я много думаю об американцах, которые начинают понимать, что под давлением, под которым мы оказались с этим парнем, который сейчас является нашим президентом... Готовьтесь, господа, это только начало", - сказал Байден во время выступления на конференции адвокатов в Чикаго.

По словам Байдена, нынешняя американская администрация делает все, чтобы свести на нет все успехи, которых он добился во время своего президентского срока.

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"Ребята, мы не можем приукрашивать ситуацию. Настали темные времена, но вы все здесь по одной и той же причине. Потому что наше будущее буквально на кону. Мы должны, мы должны открыто бороться за будущее", - добавил экс-президент США.

Трамп может пойти по пути Байдена в вопросе отправки оружия в Украину

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленные источники писало, что президент США Дональд Трамп впервые за время второй каденции планирует использовать президентские полномочия для поставки вооружения Украине. В агентстве подчеркнули, что это свидетельствует о новой заинтересованности главы Вашингтона в защите Киева.

Один из источников сообщил журналистам, что речь может идти об оружии на общую сумму около 300 миллионов долларов.

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