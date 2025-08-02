Власюк утверждает, что российская нефть - это около 12% мирового рынка.

Если президент США Дональд Трамп введет 100% пошлины с сентября, Россия может потерять до $30 млрд до конца 2025 года. Об этом рассказал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Стопроцентная пошлина на товары страны, которая покупает российскую нефть, по сути заставляет страну или почти полностью отказаться от торговли с Америкой, или отказаться от российской нефти. Я очень удивлюсь, если выбор будет сделан в пользу России", - сказал он в интервью LIGA.net.

По его словам, ожидается, что в таком виде эта санкция может достаточно быстро снизить возможность РФ зарабатывать на экспорте нефти.

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"Это $12-13 млрд ежемесячно. Соответственно, если в начале сентября будет принята такая норма и она сразу заработает, то Россия может до конца года потерять, например, $30 млрд", - пояснил Власюк.

Он утверждает, что российская нефть - это около 12% мирового рынка. Уполномоченный добавил:

"Если эта вся нефть исчезает с рынка, в одном из сценариев может быть, что цена на нефть подрастет. Как при этом отреагируют в ОПЕК - здесь многое может означать".

Санкции Трампа против РФ

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп по-прежнему сохраняет рычаги давления для достижения дипломатического решения войны в Украине. По его словам, уже на следующей неделе начнут действовать жесткие санкции США против России и стран, которые ведут с ней бизнес, если кремлевский диктатор Путин не согласится на прекращение огня.

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