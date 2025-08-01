По словам американского инструктора, конфликт на Ближнем Востоке совершенно не похож на российско-украинскую войну.

Для подготовки к следующему крупному военному конфликту США необходимо забыть почти все, чему они научились за два десятилетия войн на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал американский инструктор с позывным "Скутер", который тренирует бойцов 4-го полка рейнджеров Сил специальных операций Украины в комментарии для Business Insider.

Чему США и НАТО могут научиться у Украины

По его словам, вторжение РФ в Украину дает Западу уроки о том, как можно подготовиться к будущим боевым действиям.

"Первый урок, который я бы порекомендовал НАТО и США, - это забыть последний урок, который они извлекли", - сказал инструктор журналистам.

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"Скутер" подчеркнул, что военные операции США в Ираке и Афганистане ничем не похожи на обычные войны с точки зрения интенсивности боевых действий и типов угроз.

"Командиры должны обучать своих людей противостоять угрозе, очень похожей на ту, которую мы ожидали во время Холодной войны, с кем бы мы ни оказались в состоянии войны в следующий раз. Они должны обучать их противостоять той же угрозе, с которой мы столкнулись бы в 1980-х годах", - поделился инструктор.

Превосходства в воздухе играет важнейшую роль

"Скутер" считает, что в современной войне достижение превосходства в воздухе путем подавления или уничтожения зенитных ракетных систем противника имеет решающее значение. Он отметил, что на Ближнем Востоке для США эта задача была гораздо менее актуальной.

Инструктор добавил, что России так и не удалось достичь превосходства в воздухе на ранних этапах вторжения в Украину, несмотря на превосходство в военной технике. Он подчеркнул, что из-за этого Москва не смогла добиться значительных успехов на поле боя.

Более того, современные системы противовоздушной обороны (ПВО) не дают ни Украине, ни России возможность использовать свои самолеты близко к линии фронта. Инструктор напомнил, что РФ наносит удары с безопасного расстояния.

"Скутер" уверен в том, что для военных стратегов США и НАТО способность подавлять ПВО врага и устанавливать превосходство в воздухе будет ключевым фактором в возможной войне против такого противника, как Россия. Он предложил им уделять больше внимания подготовке американских пилотов и технического персонала.

"В такого рода конфликтах воздушная мощь выигрывает войны. Пехота захватывает и удерживает территорию. Очень трудно захватить и удержать территорию, когда приходится бороться с артиллерией и авиацией противника. Сторона, обладающая превосходством в воздухе и способностью подавлять противовоздушную оборону противника, как правило, является стороной, которая бомбардирует наземные войска", - подчеркнул "Скутер".

Другие советы для американских военных

Инструктор отметил, что обеспечение хорошего технического состояния эскадрилий и их высокой боеготовности является важной задачей. Тем не менее даже в этом случае нет гарантии, что превосходство в воздухе будет достигнуто.

Также "Скутер" заявил, что солдатам нужно действовать максимально быстро и оставаться мобильными. Он сказал, что "скорость спасает" на поле боя.

Кроме того, инструктор призвал военных стратегов США и НАТО обратить внимание на то, что украинские военные и командование часто действуют нестандартно:

"Выбросьте учебник, выбросьте руководство. Избавьтесь от них и обратите внимание на то, как все делается на самом деле. Большая часть того, чему нас учат в США, совершенно не применима в реальности".

"Скутер" добавил, что одной из важнейших задач для США будет необходимость развивать использование дронов. Он подчеркнул, что эта сфера быстро развивается в Украине.

Как может начаться конфликт России с НАТО

Ранее докторант Калифорнийского университета по глобальным конфликтам и сотрудничеству Спенсер Уоррен рассказал, как может начаться военный конфликт России с НАТО. Он подчеркнул, что трудно предсказать, перерастет ли этот конфликт в Третью мировую войну.

По словам Уоррена, война между РФ и НАТО может начаться случайно. Например, если Москва умышленно или случайного убьет лидера одной из стран Альянса, пока он будет находиться в Украине с визитом.

Также эксперт не исключает, что гибридные атаки РФ по Европе могут перерасти в более масштабный конфликт.

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