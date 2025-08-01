Когда нет билетов на поезд: интересные локации в Украине без железной дороги для летнего отдыха

Этим летом украинцы, мечтавшие о заслуженном отпуске, снова вынуждены проходить через настоящий ад в своих попытках приобрести билеты на поезда "Укрзализныци". Что ж, возможно, пришло время поехать на отдых другим способом – вот несколько идей от УНИАН.Туризм.

Уже третий месяц соцсети и кухни офисов гудят из-за жалоб украинцев на невозможность приобрести билеты на поезда "Укрзализныци". Даже когда люди заходят в приложение национального железнодорожного перевозчика на старте продаж четко в 8:00 за 20 суток до путешествия – билетов уже почти нет, а те, что остались, разлетаются за считанные минуты. Более того примерно до 10:00 система часто "висит" из-за большого наплыва желающих.

Например, автор этого материала после 45-минут неудачных попыток купить билеты в Татаров на середину июля, в конце концов сдался и приобрел проездные до Ивано-Франковска – на верхних полках в старом вагоне с выездом в неудобное время, а дальше уже добирался до места отдыха маршруткой. Самым досадным в этой ситуации было то, что наш вагон был прицеплен к поезду "Киев – Рахов", который потом проходил через Татаров, но его благополучно отцепили в областном центре. И мы искренне не понимали, почему в условиях повышенного спроса его нельзя было продлить до конечной остановки...

Между тем, "Укрзализныця" в уже привычной для себя манере оправдывается, что билетов нет из-за большого спроса от детских групп и военных, которые едут на отдых (впрочем, очевидно, ничего не делается, чтобы как-то решить проблему с наиболее дефицитными направлениями). Одновременно УЗ уже начала в тестовом режиме продавать билеты на наиболее популярные летние направления через авторизацию в "Дії". Однако здесь есть проблема – многие пользователи не могут авторизоваться, потому что система выдает ошибку и предлагает авторизоваться снова (но мы на собственном опыте выяснили, как решить эту проблему).

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Так или иначе, но плачевная ситуация с билетами на поезда в Украине продлится как минимум до конца августа, пока в школах не начнется учебный год. Если же вы не хотите откладывать свое путешествие до осени, но не готовы проходить все круги ада в приложении "Укрзализныци", УНИАН.Туризм предлагает рассмотреть вам несколько вариантов отдыха в местах, где не проходят прямые поезда, и куда можно добраться либо собственным транспортом, либо на рейсовых автобусах, либо электричкой.

Релакс за городом

Возле каждого крупного города (а иногда даже и в его пределах) можно отыскать гостиничные комплексы на любой вкус – со СПА, с бассейнами, спортивными развлечениями, посреди леса или на берегу реки. И добраться туда вполне реально или на собственном авто, или на маршрутке, да и такси будет не столь дорогим, особенно если ехать компанией.

Например, киевляне могут выбраться в современные отели в тех же Пуще-Водице или Вышгороде, или же выбрать эко-отели посреди леса на Киевщине.

Между тем, любители природы могут заночевать в гостевых домиках или в кемпинге парка природы "Беремицкое" в Черниговской области. Больше об этом месте читайте в нашем отдельном материале.

Этот вариант хорош гибкостью во времени – можно выехать только на уикенд, а можно на целую неделю, здесь все зависит от ваших финансовых и временных возможностей.

Труднодоступные живописные места

Есть в Украине несколько очень живописных мест, до которых в принципе нереально добраться прямым пассажирским поездом. И если вы раньше откладывали поездку к ним из-за отсутствия удобного железнодорожного сообщения, самое время таки попробовать попасть туда другим способом – собственным автотранспортом, трансфером от отеля или рискнуть с пригородным общественным транспортом.

Например, чего только стоит Бакота – знаменитое затопленное село в Хмельницкой области, недалеко от Каменца-Подольского. В последнее время это живописное место пользуется все большей популярностью, а потому туристы даже могут арендовать там приличное жилье (правда, цены будут кусаться).

Еще один замечательный вариант – город Залещики в Тернопольской области, откуда открывается невероятный вид на петлю Днестровского каньона. Поскольку это все же город, хоть и не очень большой, там есть несколько приличных вариантов размещения по доступным и не очень ценам, это уже на ваш вкус и бюджет. Да и в самом городку есть что посмотреть кроме Днестра.

При этом летом Днестровский каньон прекрасно подходит для активного отдыха – сплавов на каяках или велопрогулок вдоль его берегов.

Комбинированные маршруты

Если короткая поездка на выходные – вариант не для вас, потому что вы хотите использовать свой недельный-двухнедельный отпуск по полной, можно скомбинировать путешествие из нескольких локаций. Добираться можно как собственным авто, так и общественным пригородным транспортом (хотя, учитывая его развитие в Украине, порой это может быть задачей не из легких). Здесь даже можно попробовать преодолеть небольшие отрезки на поезде, ведь часто на короткие расстояния билеты легче взять, чем на все путешествие из Киева или Харькова в Карпаты.

Например, мы в свое время организовали путешествие из Киева в Яремче на авто, во рамках которого мы чуть больше чем за неделю также исследовали такие локации, как Дубенский форт, Буковель, Тернополь, а также знаменитые замки Тернопольщины – Бучацкий, Збаражский и Кременецкий.

Также мы испытали вот такой маршрут вдоль трассы "Киев – Чоп". В частности, он охватывал Подгорецкий замок, Львов, Дрогобыч, Берегово, Пилипец, озеро Синевир, уже упомянутые выше Залещики и Каменец-Подольский.

В целом, это лишь примеры, составленные на наш вкус. Вы же можете придумать комбинированный маршрут из тех мест, которые бы хотелось посетить именно вам, останавливаясь на новой локации на день или два-три.

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Как бы "Укрзализныця" не пыталась испортить вам летний отпуск, всегда можно найти выход – главное иметь желание и проявить немного креатива.

Марина Григоренко

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