Чиновники Белого дома дали понять индийским коллегам, что президент США настроен серьезно.

Президент США Дональд Трамп, который фактически заявил о готовности к ядерной войне с РФ, прокомментировал покупку Индией российской нефти. Он утверждает, что эта страна прекратит покупать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США.

"Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет", - сказал он.

Чиновники Белого дома дали понять индийским коллегам, что Трамп настроен серьезно, угрожая второй крупнейшей экономике Азии гигантскими пошлинами за покупку энергоносителей в России, сообщает СNN со ссылкой на источники в американской администрации.

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По их словам, угрозы Трампа установить тарифы до 100% на индийские товары за то, что Нью-Дели "снабжает военную машину Кремля, скупая почти половину всего нефтяного экспорта РФ, не являются переговорной тактикой".

Если Индия прекратит закупки, российским компаниям придется хранить нефть на танкерах, платить дополнительные деньги за доставку и предлагать новым покупателям значительные скидки, приводит Reuters мнение трейдеров.

По данным LSEG, Индия закупает все сорта и марки российской нефти, включая нефть марки Urals из западных портов, нефть марки ESPO и Sokol из Тихого океана, а также некоторые марки из Арктики. Если Индия прекратит закупки, наиболее сильно пострадает нефть марки Urals.

Угрозы США в сторону Индии

Накануне Трамп сообщил, что введет 25-процентные пошлины для Индии, с которой до этого вел напряженные торговые переговоры. Он также пригрозил "штрафами" за сотрудничество с Москвой, в том числе военное, а затем заявил, что ему "наплевать", если Россия и Индия вместе потопят свои "мертвые экономики".

Сообщалось, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили покупать российскую нефть в течение последней недели, поскольку скидки в этом месяце уменьшились.

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