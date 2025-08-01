Тимочко напомнил, что во времена АТО/ООС уже были прецеденты и скандалы, когда вооружение продавалось через теневой бизнес.

Украина не может разрешить экспорт оружия, которое предусмотрено для ВСУ. Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил заявление министра обороны Дениса Шмыгаля. Об этом он рассказал в эфире КИЕВ24.

Эксперт напомнил, что во времена АТО/ООС уже были прецеденты и скандалы, когда вооружение продавалось через теневой бизнес.

"Зато частные производители могут продавать свою продукцию за границу по более высоким ценам, что позволяет им покрывать производственные расходы. Поэтому государство должно создать прозрачные условия для сотрудничества с такими компаниями, чтобы производители обязывались производить больше оружия для ВСУ за счет этих доходов", - сказал он.

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Тимочко также отметил важность сотрудничества Украины с иностранными производителями, особенно в области дронов, и подчеркнул необходимость создания совместных предприятий.

Заявления Шмыгаля об экспорте оружия

Ранее министр заявил, что во время войны не может происходить экспорт вооружений, изготовленных украинскими частными производителями.

"Экспорт оружия - это политическое решение, всегда и в любой стране. Во время войны, если у нашего защитника на передовой недостаточно того или иного оружия, невозможно его экспортировать, пока мы не наполним наши вооруженные силы на 100 плюс процентов. Если есть избыток производства - мы должны находить средства, как профинансировать оружие и отдать нашим вооруженным силам", - заявил Шмыгаль.

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