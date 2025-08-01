Билеты вскоре будут доступны в приложении, на сайте УЗ и в кассах вокзалов.

Государственная "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Львова в Ворохту. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что поезд №414/413 Львов - Ворохта будет курсировать 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 августа. Отправление из Львова - 23:29, прибытие в Ворохту - 05:30. В составе поезда можно будет подать билеты в плацкарт, купе или СВ. Остановки: Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворная, Делятин, Яремче, Татаров-Буковель.

Также назначается региональный поезд №783/784 Ворохта - Львов, который будет курсировать 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 августа. Отправление из Ворохты - 06:20, прибытие во Львов - 12:15.

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В УЗ обратили внимание, что в составе этого поезда есть вагоны плацкарт, купе и СВ с местами для сидения (без продажи постельного белья). Обратные остановки: Татаров-Буковель, Яремче, Делятин, Надворная, Ивано-Франковск, Галич, Ходоров.

Билеты вскоре будут доступны в приложении, на сайте УЗ и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" - последние новости

1 августа стало известно, что "Укрзалізниця" ввела верификацию через "Дія.Підпис" при покупке билетов на три поезда.

23 июля "Укрзализныця" назначила новый поезд в столицу. Так, поезд №702/701 Киев - Чернигов будет курсировать 27 июля и 1,2,3 августа.

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