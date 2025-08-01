Кириенко захватили в плен весной 2022 года, он провел там три года.

Американская рэперша Азилия Бэнкс (Azealia Banks) публично высмеяла украинского морского пехотинца Александра Кириенко, который прошел через российский плен.

На днях 34-летняя певица сделала в микроблоге X репост сообщения с фотографиями украинского защитника до и после плена. На снимках можно увидеть, что домой военнослужащий вернулся истощенным, значительно потеряв вес. Бэнкс подписала фото так: "Ну, что-то должно было бы остановить его толстую задницу от еды".

В комментариях украинцы осудили такие заявления, а впоследствии появилась и реакция самого Кириенко. Боец 36-й бригады морской пехоты опубликовал на своей странице в Facebook обращение к певице, в котором рассказал, что провел в плену три года:

"Как украинец, я являюсь решительным сторонником свободы слова. Мы все имеем право высказывать свое мнение. Но я считаю, что наша совесть и достоинство должны устанавливать определенные границы. Азилия, я желаю, чтобы никто из вашего окружения не попал на "диету", которой подверглись украинские военнопленные - недоедание, избиения, унижения".

Украинский защитник отметил, что знает о трагедиях, которые исторически пришлось пережить афроамериканцам. Кроме того, ему самому пришлось пройти через лишение свободы и поиск сил двигаться дальше.

"Травма от этого преследовала и будет преследовать поколения. То, как мы обращаемся с этим опытом, является делом каждого. Должны ли мы стать сильнее и научить наших детей бороться за свое будущее? Должны ли мы сломаться под давлением и отрицать это? Пытки - это преступление. Порабощение не имеет места в этом мире. Мы все созданы, чтобы быть свободными и жить в гармонии. Это тот дух, которым я воспитываю своих детей. Я учу их брать ответственность за все, что они говорят. Потому что слова - это семена действий", - добавил он.

Заявления Азилии Бэнкс о войне

В начале полномасштабного вторжения певица раскритиковала звезд, которые поддержали Украину, обвинив президента Владимира Зеленского в том, что африканские студенты по обмену не могут покинуть страну.

Она призвала украинские власти сдаться Российской Федерации и открыть границы для мужчин призывного возраста, поскольку эта война "не является внезапным актом зла России".

Также она рассказывала в Instagram, что любит кремлевского правителя Путина, а Зеленскому "действительно стоит подумать о воссоединении с СССР".

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