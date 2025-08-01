Известно, что Украина уже некоторое время работает над собственной системой лазерного оружия.

По состоянию на сейчас в мире нет наземной лазерной установки, которая бы могла уничтожать российские реактивные "Шахеды" - скоростную цель очень трудно удерживать несколько секунд и прожечь оболочку. Об этом в эфире телемарафона рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.

В 2024 году появилась информация о том, что Украина разрабатывает свое лазерное оружие "Тризуб". Романенко попросили уточнить, будет ли оно эффективным, например, против российских реактивных "шахедов".

"Пока нет в мире ни одной лазерной системы и я не думаю, что мы здесь стоим на передовых позициях. Все же, мы разрабатываем наши системы вооружения в условиях войны, где в любую минуту может прилететь. И мы не можем открыто их испытывать на полигонах. Все должно быть как-то засекречено. Мы быстро не можем разработать такую систему", - уверен эксперт.

Видео дня

По его данным, британцы "что-то подобное" предлагали, но есть технические проблемы. Лазерный луч, пояснил эксперт, имеет систему теплового поражения. В частности он должен прожечь оболочку цели, а для этого нужно несколько секунд удерживать "точку", размером в 5-гривневую монету. При этом "монета" движется со скоростью 500 км/ч. По мнению Романенко, сейчас почти нереально построить наземную систему, которая сможет продержать "на прицеле" такой маленький объект и успеть прожечь его оболочку.

"Ну, это - малореально. Думаю, что это - оружие будущего и с ним, скорее, поспорит оружие, которое будет выжигать просто систему управления "шахедами". Я думаю, что лазерное оружие в случае с "шахедами" это пока тупик", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что нужно разрабатывать реактивные зенитные дроны и вообще "разрабатывать наперед, потому что мы все время догоняем".

Украинское лазерное оружие

Напомним, в апреле в сети впервые появилось видео с полигонных испытаний украинского боевого лазера "Тризуб". Предполагалось, что видео снято в прошлом году в конце лета.

Оно демонстрирует эпизод полигонных "стрельб" из лазера - лазер отрабатывает по условной наземной цели и ослепляет FPV-дрон. Также в кадре - внешний вид лазерной пушки и рабочее место оператора, наведение на цель осуществляется с помощью джойстика.

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