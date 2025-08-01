Из-за удара по Харькову пострадал мальчик 9-ти лет.

Российский БпЛА типа "Молния" попал возле многоквартирного дома в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его данным, пострадал ребенок.

По его словам, уже десять пострадавших, из которых трое детей. Среди них ребенок 5 месяцев.

"Также есть информация о повреждении двух многоквартирных домов и одного автомобиля", - написал он.

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По его словам, из-за удара по Харькову пострадал мальчик 9-ти лет.

В то же время, по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, 32-летняя женщина, 48-летний мужчина и 10-летний мальчик также госпитализированы в результате вражеского "прилета".

"Пострадали 10 человек, среди которых трое детей: 5-месячный младенец, 9-летний и 10-летний мальчики. Пятеро пострадавших госпитализировали, еще пятеро - получили помощь медиков на месте. Попадание БПЛА типа "Молния" - в дерево", - написал он.

Удары РФ по Украине

31 июля Россия осуществила массированную атаку на Киев, применив ракеты и дроны-камикадзе, в том числе реактивные "Шахеды". Разрушения жилых домов зафиксированы в нескольких районах.

Двадцать восемь человек убила ракета "Искандер", а в целом по городу 31 погибший от того удара, и среди них пять детей. Дети - 2007 года рождения, 2011-й, 14-й, 18-й, даже 22-й год рождения.

У киевлянки, которая выжила после падения с 9 этажа в результате российского удара по дому в Святошинском районе, погибли оба родителя. Их тела достали из-под завалов.

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