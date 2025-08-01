31 июля Россия ракетой разрушила подъезд многоэтажки, убив десятки людей.

У киевлянки, которая выжила после падения с 9 этажа в результате российского удара по дому в Святошинском районе, погибли родители. Их тела достали из-под завалов. Об этом рассказали соседи девушки по дому, сообщил Киев 24.

"Девочка, вылетевшая из окна 9 этажа, осталась сиротой. Мы помогаем чем можем", - рассказала одна из соседок.

По ее словам, родители девушки работали на рынке "Днепр", где у них был собственный торговый магазинчик. Говорит, что соседи и знакомые помогут девушке, чем потребуется.

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Сама 23-летняя Вероника, которая выпала из дома во время удара, сейчас в больнице. У нее сломана нога, вылетел зуб. Но она чудом осталась живой, ведь пережила ракетный удар и падение с высоты. Она рассказывала, что мало что помнит: сквозь сон почувствовала удар и через мгновение поняла, что уже находится на земле - сидит в той же кровати, что и в комнате. Предполагает, что именно кровать ее спасла при падении, смягчив страшный удар о землю.

"Я не знаю, как это вообще. Как можно было пролететь девять этажей и остаться просто со сломанной ногой? Скорее всего, я сидела на кровати и просто упала вместе с ней, и поэтому я не ударилась, потому что кровать мягкая", - рассказала девушка в комментарии ТСН.

Директор больницы Сергей Дубров сказал журналистам Reuters, что в целом она имеет незначительные травмы. Но у девушки тяжелое психическое расстройство, вызванное стрессом из-за родителей.

Удар по Киеву в ночь на 31 июля

Напомним, что Россия осуществила массированную атаку на Киев, применив ракеты и дроны-камикадзе, в том числе реактивные "Шахеды". Разрушения жилых домов зафиксированы в нескольких районах. В том числе ракетой "Искандер", которую не сбили, разрушен подъезд на 56 квартир в доме в Святошинском районе, где проживала семья Вероники.

Сейчас известно о 28 погибших в этом доме, но под завалами могут быть еще люди. Всего в Киеве из-за атаки РФ той ночью погиб 31 человек. Среди погибших пятеро детей, самому младшему ребенку было всего два года.

Известно также о 159 раненых, среди них 16 детей. Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что "это самое большое количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны".

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