Xiaomi представила бюджетный Redmi 15 с батареей 7000 мАч и геймерским экраном

Компания Xiaomi анонсировала пятнадцатую линейку бюджетных смартфонов Redmi. В нее вошло три модели: Redmi 15, Redmi 15C и Redmi 15 5G.
Особый интерес вызывает Redmi 15 5G, который получил массивную батарею на 7000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки. По словам производителя, это самый тонкий смартфон на рынке с таким аккумулятором, хотя точные цифры не называет.
Также смартфон получил геймерский дисплей с частотой обновления 144 Гц. Диагональ – 6,9 дюйма, разрешение Full HD. В основе аппаратной платформы лежит Snapdragon 6s Gen 3, объемы оперативной и флеш-памяти составляют 4 и 128 ГБ. Основная камера – 50 Мп, фронтальная – 8 Мп.
Модель Redmi 15 5G предлагается в черной, зеленой, фиолетовой и титановой расцветках по цене 210 евро (~10 000 грн).
Вместе с ним вышел удешевленный Redmi 15: он отличается процессором Snapdragon 685 и предлагается в двух конфигурациях: 6/128 ГБайт и 8/256 ГБайт. Цена 150 евро и 180 евро соответственно
Redmi 15C – самый простой в линейке. У него тоже 6,9‑дюймовый экран, но с разрешением 720p и частотой 120 Гц. Внутри – процессор Helio G81 Ultra, 4/128 ГБ памяти, аккумулятор на 6 000 мАч. Цена – 115 евро.
А меж тем сама Xiaomi скоро представит флагманскую линейку Xiaomi 16. Ожидается, что они первыми флагманами на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Также появится новая модель Xiaomi 16 Pro Max, которая будет отличаться батареей 7500 мАч и топовыми камерами.
УНИАН публиковал список смартфонов Xiaomi, которые первыми получат обновление Android 16. Из коробки новую систему как раз получат новые флагманы компании, которые должны быть представлены осенью.