Президент США имеет все возможные рычаги влияния для окончания войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему сохраняет рычаги давления для достижения дипломатического решения войны в Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, уже на следующей неделе начнут действовать жесткие санкции США против России и стран, ведущих с ней бизнес, если кремлевский диктатор Путин не согласится на прекращение огня.

"И я считаю, что его [Трампа] заявление о том, что 8 августа, при отсутствии перемирия, он введёт, я бы сказал, разрушительные тарифы и санкции против России... Суть в том, что Путину нужно продавать свою нефть", - подчеркнул Уитакер в эфире Newsmax, в программе American Agenda.

Постпред США при НАТО добавил, что Путин продает тнеффть Индии, Бразилии и Китаю, поэтому эти страны тоже столкнутся с серьезными последствиями из-за сотрудничества с РФ.

Видео дня

"У России не останется друзей. У неё не будет торговых партнёров. И её способность финансировать войну закончится", - отметил Уитакер.

В конечном итоге, по его словам, необходимо добиться прекращения огня, а этого можно достичь исключительно с помощью дипломатии и переговоров. Уитакер не видит идеальных условий для обеих сторон в сделке, но это не должно остановить Украину и Россию от остановки кровопролития.

Другие новости о решениях Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что американский лидер находится в сомнениях касаемо того, что угрозы санкциями смогут повлиять на Путина. Трамп снова отправит в Россию своего специального посланника Стива Уиткоффа, хотя последний его визит к кремлевскому диктатору оказался безрезультатным.

Кроме того, президент США заявил о задействовании ядерных подлодок в ответ на провокационные высказывания Дмитрия Медведева. "Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям", - подчеркнул Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: