Необычную гориллу нашли в Гвинее, а затем Снежок попал в зоопарк Барселоны.

Ослепительная белая шерсть, розовая кожа и пронзительный взгляд. Снежок был не похож ни на одну другую гориллу, которую мир когда-либо видел, пишет IFLScience.

История этой обезьяны начинается 1 октября 1966 года, когда в джунглях Нко, Экваториальная Гвинея фермеры застрелили обезьяну, когда увидели, как она ест бананы и кофе. Оказалось, в руках у нее был детеныш, но не похожий на нее, а снежно-белый.

Фермеры забрали гориллу к себе в деревню и назвали его "Белая горилла". Через месяц животное приобрел известный испанский приматолог Жорди Сабатер Пианд и перевез в зоопарк Барселоны. Именно здесь ему и дали новое имя "Снежок".

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В декабре 1966 года гориллу-альбиноса показали публике и его необычная внешность сразу же вызвала интерес. Фото Снежка попало на обложку мартовского выпуска журнала National Geographic за 1967 год с надписью: "Снежок, первая в мире белая горилла".

Ветеринары диагностировали у гориллы несиндромный окулокутанный альбинизм - генетическое заболевание, которое не дает клеткам вырабатывать меланин - пигмент, который обычно придает животному его окраску.

Кроме необычного внешнего вида, альбинизм также может вызвать проблемы со зрением. Указывается, что оба родителя должны быть носителями мутировавшего гена, чтобы их ребенок был поражен этим заболеванием.

В материале говорится, что в 2013 году ученые из Института эволюционной биологии в Барселоне решили узнать генетическую причину его альбинизма. Им удалось установить, что в его генофонде был значительный инбридинг (скрещивание близкородственных организмов, - прим. ред), что увеличивало вероятность того, что потомки будут иметь альбинизм.

Один из исследователей сделал предположение, что дед Снежка был носителем рецессивного гена альбинизма. Позже двое его потомков спарились, в результате чего Снежок унаследовал обе копии гена и проявил этот редкий признак.

Во время пребывания в зоопарке Барселоны горилла-альбинос завоевал репутацию "ворчуна", поэтому некоторое время ему ветеринары назначали антидеприсанты.

Однако, как отмечается, употребление лекарств не повредило его либидо, поскольку у Снежка родился по меньшей мере 21 отпрыск от трех разных самок, а впоследствии появились и внуки.

В 2003 году Снежка не стало в возрасте примерно 40 лет из-за редкой формы рака кожи. Предполагается, что она могла быть связана с отсутствием у него пигментации.

Хотя среди горилл и не встречалось больше альбиносов, однако, как пишет издание, среди орангутангов также встречалась единственная в мире обезьяна по имени Альба. Она большую часть своей жизни провела в неволе, но сейчас свободно живет в джунглях Борнео.

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